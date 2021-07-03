12 советов семейного психолога, как прожить это лето после года пандемии

"Наступило, пожалуй, самое долгожданное время года — лето. Знаю, что все устали после года пандемии. У многих произошли огромные перемены — как позитивные, так и не очень. Сочувствую тем, кому сейчас плохо, но все наладится и будет хорошо", — уверена автор рубрики "Счастливое материнство" детский и семейный психолог Наталья Беляева. По просьбе DELFI Woman она составила список простых рекомендаций, как сделать это лето незабываем.
1. Задайте себе вопрос "Что я люблю делать больше всего? С кем проводить время?". И действуйте.
2. Может быть, вы что-то хотели сделать, но откладывали на потом? Так знайте, сейчас самое подходящее время, чтобы реализовать задуманное.
3. Может быть, вы давно хотели встретиться с друзьями и организовать вечеринку? Если да, откладывайте чтение статьи и пишите друзьям.
4. Внедряйте в свою привычку прогулки на свежем воздухе! Они заряжают энергией и укрепляют иммунитет.
5. Проводите как можно больше времени с теми, кого вы действительно любите.
6. Прекратите общаться с теми, с кем общаетесь из мысли "нужно". Жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на тех, с кем нам не по пути.
7. Путешествуйте по своему городу, съездите в соседний город или зайдите в кафе, которое вас манит ароматом вкусных булочек.
8. Ложитесь и просыпайтесь раньше. Эта привычка даст вашему телу энергию и заряд эмоций на весь день.
9. Занимайтесь спортом, уделяйте время на себя хотя бы 10-15 минут. Это время поможет вам оставаться в ресурсе и быть по-настоящему счастливой мамой.
10. Перед сном вспоминайте приятные моменты дня и сохраняйте их в вашем сердце.
11. Прекратите откладывать то, что давно хотелось сделать.
12. Сделайте что-то новое. Новый опыт всегда будоражит и оставляет приятный отпечаток в сердце.
И главное! Даже если сегодня не светит солнце, это не повод для грусти, ведь солнце есть всегда внутри нас, ему просто нужно разрешить сиять.