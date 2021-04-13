14 признаков, что ребенок стал жертвой насилия в Сети

Регистрация в большинстве социальных сетей разрешена с 13 лет, в Telegram — с 16, Clubhouse — с 17 лет. Не без причин. Пребывание ребенка в Сети связано с возможными рисками, потому требует родительского контроля. Подробнее рассказывает один из спикеров MamaPapa Forum Анастасия Дьякова, которая уже более 7 работает в сфере защиты детей в онлайн-пространстве.

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Встреча ребенка с педофилом — один из худших кошмаров любого родителя. Как правило, люди беспокоятся о встрече в реальности и даже не осознают, что с большой долей вероятности это знакомство произойдет в интернете. Результаты малайзийского исследования с участием 3349 детей в возрасте 12–17 лет показывают, что 59% тех, кто общался с незнакомцем в Сети и был приглашен на встречу офлайн, приняли приглашение. Почти в трети случаев человек, явившийся на встречу, оказался взрослым, хотя в переписке выдавал себя за сверстника. Из 1005 детей, согласившихся на встречу офлайн, больше половины подверглись нападениям разных типов.

Запрет на самостоятельные реальные встречи с интернет-собеседниками — мера необходимая, но недостаточная. Во-первых, ребенок может и не послушаться. Во-вторых, если он активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, по их содержанию не так сложно определить местонахождение, так что при желании злоумышленник найдет возможность встретиться, не договариваясь. В-третьих, наивно предполагать, что сексуальное преследование, не выходящее в офлайн, не причиняет ребенку вреда.

Статистика, собранная британской организацией Internet Watch Foundation, говорит о том, что опытному преступнику достаточно 18 минут общения, чтобы заставить ребенка прислать свои интимные селфи в соцсети. В дальнейшем они зачастую становятся инструментом шантажа. С их помощью вымогают деньги или еще более откровенные фото или видео, вынуждают участвовать в виртуальном сексе в режиме реального времени и т. д.

"Сексуальное насилие онлайн и офлайн одинаково разрушительны для психики ребенка, — говорит Анастасия Дьякова. — Его вероятные последствия — депрессия, низкая самооценка, кошмары, нарушения сна, панические атаки, навязчивые мысли, поведенческие проблемы. Зачастую дети винят себя в произошедшем и постоянно боятся того, что их интимные фото всплывут где-нибудь в будущем. У некоторых это выливается в аутоагрессию вплоть до причинения себе физического вреда. К примеру, порезы или царапины, которые ребенок намеренно нанес самому себе — серьезный сигнал тревоги. Замечено, что дети и подростки, постоянно находившиеся в контакте с мошенниками, подвергавшими их сексуальной эксплуатации, могли быстро утомляться, часто казались уставшими без видимых причин".

Интимную переписку и отправку/получение откровенных фото и видео называют секстингом. Среди психиатров нет единого мнения относительно того, можно ли считать формой насилия секстинг, не сопровождающийся вымогательством или принуждением. Широко известен подход профессора Йоркского университета Питера Камминга, который утверждает, что сам по себе секстинг не несет негативных последствий для психики ребенка и может считаться частью естественного процесса взросления.

Существенное уточнение: Камминг изучал подростков, которые вели интимную переписку между собой, а участие взрослых людей, испытывающих нездоровый интерес к детскому телу, меняет ситуацию кардинально. Тут уж не остается психиатров, считающих секстинг безвредным. "У подростков, сообщивших о секстинге, значительно чаще, чем у сверстников, не сталкивавшихся с этим явлением, обнаруживались признаки тревожных расстройств психики, — отмечает Анастасия Дьякова. — У тех, кто занимался секстингом сам, эти признаки обнаруживались в 57–61% случаев. Те, кто не отсылал, но только получал интимные сообщения и фото, тоже говорили о тревоге, а еще — о гневе и печали".

Эффект анонимности

Статистика Internet Watch Foundation свидетельствует, что каждые пять минут в интернете появляется фото или видео сексуального насилия над ребенком, 40% материалов изображают детей в возрасте до 10 лет. Часто преступления офлайн-насилия происходят после знакомства с ребенком в интернете. Опубликованные летом 2020 года результаты глобального исследования воздействия пандемии коронавируса на детей (David Wright. Covid-19: expectations and Effects on children online, June 2020) свидетельствуют о том, что в карантинный период средняя продолжительность времени, которую ребенок проводит в Сети, увеличилась на 80%.

Последствия не заставили себя ждать. Стало гораздо больше жалоб по поводу кибербуллинга, а количество установленных случаев сексуальной эксплуатации детей в интернете и вовсе удвоилось.

Нэнси Уиллард, автор книги "Кибербуллинг и киберугрозы", считает, что последствия травли в Сети могут быть более разрушительными, чем издевательства в школе, потому что у детей, подвергшихся кибербуллингу, нет возможности защититься. Зачастую они даже не знают, кто именно над ними издевается, им кажется, что не только конкретный обидчик, но вообще все против них.

По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году около 50% украинских подростков стали жертвами кибербуллинга, 75% подтвердили, что Instagram, TikTok и Snapchat — основные социальные платформы для травли. Каждый третий ребенок прогуливал школу именно из-за сетевого буллинга.

В конце 2020 года популярный международный ресурс Very Well в разделе о ментальном здоровье опубликовал печальную статистику. 44,8% детей, столкнувшихся с насилием в Сети, никому об этом не говорят, а из тех, кто готов поделиться своими неприятностями, только треть решаются рассказать об этом родителям или другим взрослым родственникам.

Инструкция для родителей

Наличие одного или нескольких признаков из этого списка — серьезный повод для беспокойства. Если они проявляются у физически здорового ребенка, это может означать, что он стал жертвой насилия, но боится или стесняется обратиться за помощью.

1. Ребенок постоянно выглядит невыспавшимся, может засыпать на переменах или во время уроков.

2. Часто жалуется на головную или желудочную боль, для которой нет очевидных медицинских причин.

3. Быстро набирает или так же быстро теряет вес.

4. Наносит себе порезы, глубокие царапины или синяки.

5. Очень рассеян, не может сосредоточиться.

6. Теряет чувство времени.

7. Спустя короткое время забывает собственные действия или слова. Также возможны другие варианты временной "потери памяти".

8. Без видимых причин кажется напуганным или агрессивным, проявляет нервозность после или во время использования гаджета.

9. Без логичных причин отдаляется от тех, с кем раньше дружил.

10. Избегает контактов с окружающими, не хочет участвовать в общих разговорах, даже если при нем обсуждают темы, которые раньше его интересовали.

11. Прогуливает школу, ссылаясь на плохое самочувствие.

12. Уходит из дома без предупреждения.

13. Ответы ребенка на вопросы взрослых становятся однотипными. Избегая настоящего общения, он отделывается шаблонными фразами.

14. В его речи появляются новые сленговые слова.



Обнаружив любой из этих признаков, нужно поговорить с ребенком, и в этом разговоре обязательно подчеркнуть, что вы поддержите его в абсолютно любой ситуации. Велика вероятность того, что ребенку, ставшему жертвой насилия, потребуется помощь психолога.

Анастасия Дьякова будет одним из спикеров конференции любящих родителей MamaPapa Forum, который состоится онлайн 17 апреля с 10:00 до 19:00. Ее лекция называется "Безопасность ребенка в интернете: миф или новый фронт для родителей?". Больше информации — здесь.

Источник: Focus.ua