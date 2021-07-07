20 лет вместе. Как многодетная семья из Латвии начала снимать блоги о своей жизни

Кирилл и Анастасия Черновы из Лиепаи вместе уже 20 лет, из которых четыре года ведут свой блог многодетной семьи на Youtube — в их копилке уже свыше 700 выпусков. В беседе с DELFI семья Черновых рассказала, как удается совмещать реальную и виртуальную жизнь и в чем секрет их счастливого брака.

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"Мы познакомились, когда мне было 15 лет", — вспоминает Анастасия. "Встретились на дискотеке, и с тех пор не расстаемся. Думаю, секрет наших крепких отношений в том, что мы вместе строили фундамент нашей семьи, и каждый рос и менялся на глазах у другого. Ведь как часто бывает, встречаются уже два сформировавшихся человека, каждый со своим характером, укоренившимися привычками, ужиться сложно. А у нас все совсем иначе было. Мы "слепили" друг друга под себя".

Фото из личного архива

Кирилл подчеркивает, что в их семье ценится доверие и уважение. В свою очередь Анастасия добавляет, что у них есть четкое правило не обсуждать друг друга с кем-либо, а все проблемы решаются путем разговоров внутри семьи. "Важно слышать человека, знать, чем он живет. Это важно как в отношении друг друга, так и детей", — уверены Черновы.

Блог как мотиватор вести активный образ жизни





Фото из личного архива

Идея создать на Youtube свой канал родилась четыре года назад. Многие знакомые подмечали, что жизнь у семьи активная, люди они открытые, мол, "вам бы блог свой вести". "И мы подумали, что можно было бы попробовать. Вначале было очень сложно вести себя на камеру естественно", — признаются Анастасия и Кирилл. — Качество съемки было такое, что сейчас первые выпуски даже смотреть дискомфортно. В монтаже еще не разбирались, тратили на него очень много времени, зачастую сидели по ночам. Менялись — то один монтирует, то другой. Сейчас наше отношение к процессу сильно изменилось, качество съемки другое, поскольку мы обзавелись нужной техникой и накопили опыта, да и перестали смущаться, стало легко вести себя так, как будто камеры и нет вовсе. Теперь монтаж одного выпуска занимает в среднем 1,5-2 часа, и в основном этим занимается Кирилл".

Первый свой выпуск Черновы вспоминают с улыбкой. "У меня был блог в Instagram еще до нашего проекта на Youtube", — вспоминает Анастасия. "Кирилл там всегда был только эпизодами, т.е. не показывал лицо в камеру, лишь силуэт на фоне. Ему так было комфортнее. А вот в нашем дебютном выпуске на Youtube он впервые появился в социальных сетях "лицом к зрителю", так сказать. Мы рассказали о себе. Это было такое видеознакомство".

Блог для них всегда был и остается стимулом вести активный образ жизни. Говорят, что за четыре года они от этого не устали — им нравится, когда жизнь ключом бьет: необходимость выпускать блог мотивирует взять камеру и ехать что-то снимать даже в дождливый день либо решают приготовить что-то сложное и необычное, а заодно снять весь процесс для зрителей. "Подписчики — люди разные: кому-то нравится одно, кому-то другое. Но и мы бываем разные. Поэтому в какой-то момент поняли, что главное не пытаться никому угодить, нужно просто быть такими, какие мы есть в жизни. Бывают насыщенные и очень динамичные блоги, как и наши дни, а бывает, что мы просто делимся своими мыслями, выпускаем блоги-болталки".

Женское настроение — основа семейного счастья







Фото из личного архива

У Черновых четверо детей: старшей дочери 18 лет, младшим девочкам 14 и 7 лет, а младшему сыну 3 года. Анастасия и Кирилл всегда прислушивались к их настроению — если они не хотели участвовать в съемках, то никогда не заставляли это делать. Но в целом детям нравится, что их родители такие современные и что их семья довольна узнаваема в Лиепае.

Параллельно семья Черновых ведет еще блог в Instagram, а с недавних пор — и в TikTok (@chernovi_tv_). "В Instagram я обычно рассказываю об уходе за собой, о материнстве, о сфере отношений, о быте. Зависит от того, что у меня самой на душе", — поясняет Анастасия.

Она считает, что женское настроение является основой семейного счастья, мол, первая обязанность женщины — это быть счастливой, поэтому у нее обязательно должно быть время на себя. Анастасия взяла за принцип не сваливать все обязанности по дому и быту на себя, а привлекать детей, мужа, делать все сообща, и культивировать в детях их максимальную самостоятельность в быту. "Для меня, например, очень важен утренний ритуал, когда я иду в душ, наношу макияж, пью кофе. Конечно, это не тогда, когда на фоне голодные дети, здравый смысл никто не отменял. Голодных все равно надо накормить, обиженных пожалеть, больных полечить. Но в целом я себя называю ленивой матерью, поэтому у меня самостоятельные дети", — смеется Анастасия.

Выбор в пользу Латвии





Фото из личного архива

Кирилл работает в муниципальной полиции в Лиепае. Анастасия занимается детьми и домом и работает в сфере дистрибьюции бытовых товаров. Свое будущее семья связывает с Латвией, отмечая, что так было не всегда.

"Был момент, когда мы хотели уехать в поисках лучшей жизни за границу. Полтора года назад Кирилл провел 2,5 месяца в Германии, мы с детьми остались в Латвии, планировали, что он обустроится, и мы переедем к нему. Кирилл фиксировал свои впечатления в блоге, и наши подписчики разделились на два лагеря: кто-то советовал перебираться туда, кто-то ратовал за возвращение в Латвию. Но это наша жизнь. Мы долго думали и решили все-таки налаживать жизнь на родине. Кирилл посмотрел на чужую страну "изнутри" и понял, что это совершенно не то же самое, что смотреть на нее через телевизор или интернет. "Я не хочу, чтобы мои дети здесь росли", — сказал тогда Кирилл. Это лично наше восприятие. Мы расценили обстановку внутри Германии как не совсем безопасную для наших детей. Плюс для того, чтобы поддерживать ожидаемый уровень жизни, Кириллу пришлось бы работать круглые сутки, мы его просто не видели бы. Это не то, как мы хотим жить, поэтому приняли решение остаться в Латвии".

Это сподвигло больше сконцентрировать усилия детей на изучении латышского языка, поэтому с осени 2019 года старшая дочь Моника перешла в латышскую школу. "Вообще это была ее инициатива, которую мы со своей стороны поддержали. Вначале чувствовался языковой барьер, но в целом адаптация прошла шикарно, мы остались довольны. Но, конечно, когда началось дистанционное обучение, прогресс в языке остановился. Сейчас старшая дочка устроилась на летний период работать в кафе. Впереди 12-й класс. В каком формате — пока никто не знает". Конкретных планов у Моники после окончания школы пока нет, но она точно знает, что хочет связать свою судьбу с Латвией.

Русскую на латышскую школу в 7-м классе сменила и 14-летняя Милена. Она пошла в ту же латышскую школу, что и ее старшая сестра, но в сентябре 2020 года. Тоже захотела сама, говорят родители, отмечая, что в ее случае адаптация прошла еще более гладко. "Если бы не дистанционное обучение, то язык она бы уже полноценно освоила", — уверена Анастасия.

В новом учебном году на одного школьника в семье станет больше — в первый класс пойдет 7-летняя Полина. Пока — в русскую школу, поскольку, по мнению Черновых, "для маленького ребенка легче влиться в школьную жизнь, обучаясь на родном языке".

Что же касается самого младшего члена семьи, то Максиму всего три года и свои будни он проводит в детском садике.

Пандемия, карантин — это было непростое время для всей семьи. Но Черновы привыкли во всем искать плюсы: "Сосредоточиться в домашней обстановке на уроках детям было сложнее. Но зато они стали меньше болеть, намного больше времени проводить вместе, гулять, самостоятельно готовить. С дистанционным обучением организовать совместный семейный досуг было легче".

Секреты воспитания







Фото из личного архива

Анастасия и Кирилл подчеркивают, что для них важно создание дружной атмосферы внутри семьи и возможность для каждого быть услышанным. "Это особенно остро касается детей, когда у них начинает подростковый период. Так важно слушать и слышать их желания, делать вместе объединяющие дела. Дружить с ними. Со старшей дочерью у нас всего 16 лет разница. И нам, конечно, довольно легко быть "на одной" волне". Но нужно не забывать о лидерской позиции родителей. У нас, например, строго воспрещается врать родителям. А вот правду, какая-бы она ни была, мы всегда примем", — рассказывает Анастасия.

И она, и Кирилл уверены, что необходимо заниматься и своим собственным воспитанием: "Потому что дети берут с нас пример во всем. Результаты мы уже видим в старших. Их мировоззрение, их взгляды. Если хотите, например, чтобы семья была дружной, нужно уделять друг другу время и действительно дружить внутри семьи, тогда и дети это понесут в мир с собой как норму. Конечно, мы все обычные люди, у нас бывают разные дни, разное настроение. Но главное, что мы — команда".