20 вещей, которые важно знать о дистанционном обучении в Латвии с 23 марта

"Учитель может находиться хоть на облаке, главное, чтобы он был досягаем для школьника и обеспечивал дистанционный процесс обучения", — заявила в интервью Delfi TV министр образования и науки Илга Шуплинска. 18 марта всем учебным заведениям будут разосланы основные рекомендации, как подготовиться к переходу на электронный формат обучения, однако в целом за организацию этого процесса ответственность несет каждая школа в отдельности, выбирая наиболее эффективные и доступные для нее решения.

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В студии Delfi TV (полная запись) 17 марта Янис Домбурс обсуждал вопросы дистанционного обучении с министром образования и науки Илгой Шуплинской (JKP), руководителем Государственного центра содержания образования Гунтаром Цатлаксом и директором Департамента надзора Службы качества образования Юрисом Зивертсом.

Мы обобщили полученные ответы и предлагаем тезисно ознакомиться с результатами проведенной к настоящему моменту работы и планами перехода на электронное обучение в условиях чрезвычайного положения в Латвии.

Процесс подготовки

1. Представители министерства встретились с самоуправлениями, чтобы выяснить, какими техническими возможностями обладают находящиеся на их территории школы. Несмотря на то, что самоуправления заверили в достаточно хорошем техническом оснащении учебных заведений, в ходе проверки министерства выяснилось, что в Латвии есть 8 школ, которые не пользуются ни одним из дигитальных инструментов. Сейчас с ними ведется работа. Главная задача — в течение недели ввести и освоить хотя бы основные средства электронной связи.

2. Оценена доступность технологий дома. На данный момент известно, что связаться по электронным каналам связи будет проблематично в среднем с 3% от числа всех учащихся — это 5000 школьников. Из них 300 человек — это старшеклассники (10-12 класс), около 2000 — учащиеся с 6-го по 9-й класс. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность при поддержке LMT раздать примерно 2000 школьникам до конца учебного года планшеты, но эта идея находится на стадии переговоров.

3. Планируется, что школьники смогут пользоваться интернетом без какого-либо лимита.

4. Есть распоряжение министерства о том, что с 23 марта учебные заведения должны быть готовы перейти на дистанционное обучение. Государственный центр содержания образования подготовил основные рекомендации, как к этому подготовиться — они будут разосланы всем учебным заведениям 18 марта. Но! Окончательное решение, как будет организован процесс, принимает каждая школа отдельно, у каждой должен быть свой конкретный план. Министр настоятельно рекомендует не пытаться за неделю изобрести велосипед, а эффективно использовать уже имеющиеся у школы дигитальные платформы и инструменты.

Процесс обучения

5. Министерство рекомендует педагогам договариваться между собой, как планировать работу конкретного класса в рамках одной недели. Сделать это можно дистанционно, если есть такая возможность, или встретившись в самой школе.

6. Каждый учитель в отдельности отвечает за содержание обучения. Он вправе изменить программу в рамках своего предмета, взяв для дистанционного обучения более легкие темы и отложив более трудные на очные уроки.

7. Родители должны помогать детям — таковы условия и без поддержки взрослых в данном случае не обойтись. Это надо принять и быть морально готовыми.

8. Учителя не обязаны физически находиться в школе. Правила оговаривает каждая школа отдельно. Важно, чтобы педагог обладал хорошими навыками (опрос министерства показывает, что в Латвии около 30% учителей с высоким и 30% — средним уровнем навыков использования дигитальных инструментов) и техническим обеспечением дома и мог осуществлять дистанционное обучение в таких условиях. Если же дома нет ни соответствующей технической базы, ни достаточных знаний, то учителю легче будет выполнять свои обязанности из школы, где ему смогут помочь другие коллеги и в первую очередь учитель информатики или специалисты ИТ-службы учебного заведения.

9. Уроки не будут проходить в прежнем графике, например, с 8:00 до 12:00.

10. Каждый учитель вправе найти свой способ связи с учениками.

11. Педагогов просят не фокусироваться на маленьких повседневных домашних заданиях и контроле их выполнения.

12. Сейчас ведутся переговоры с LTV о том, чтобы утренняя программа была больше адаптирована в том числе для маленьких зрителей. После того, как будет достигнута договоренность, более подробная информация об этом будет разослана учителям с просьбой рассмотреть возможность привязать содержание программы к своему предмету.

13. По таким предметам как музыка, хор, домоводство учителя могут опробовать свой метод работы, используя различные дигитальные инструменты.

14. Ученикам выпускных классов будут доступны удаленные консультации с педагогами.

15. Решать вопрос доставки необходимых учащимся учебных материалов каждая школа должна самостоятельно. Учитель может подготовить папки с заданиями, а школьный водитель развезти по домам, не вступая в личный контакт, а опустив в почтовый ящик.

16. В Латвии 54 школы, в которых ведется специализированное обучение. То, насколько реально им перейти на дистанционный формат, решают сами, все зависит от программы и возможностей детей. В тяжелых случаях они вполне могут временно прекратить обучение.

17. Школы профессионального образования должны внести изменения в программу обучения, например, если сейчас учащийся должен был проходить практику в общественном месте, ее следует отложить, а пока заняться теоретической базой. Это можно решить в индивидуальном порядке.

18. Прогнозировать, насколько эффективно удастся обеспечить дистанционное обучение в семьях, в которых сразу несколько школьников, трудно. Задача педагогов заключается в том, чтобы задания давались в разное время и не было наслоений, тем не менее просчитать все до последнего очень сложно и трудности могут возникнуть. Просьба относиться к этому с пониманием и пробовать решать их всеми доступными способами.

19. XII Праздник песни и танца школьной молодежи находится в режиме ожидания. Если 14 апреля чрезвычайное положение в Латвии закончится, подготовка к мероприятию, скорее всего, продолжится, если все затянется, его придется отменить.

20. На введение дистанционного обучения у латвийских школ будет две недели, начиная с 23 марта. Все это время министерство будет мониторить ситуацию, после чего примет решение, эффективна ли действующая система или стоит ее остановить, дождаться отмены чрезвычайного положения и продлить учебный год.