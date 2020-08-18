24 августа пройдёт Спартакиада для воспитанников детских домов

В понедельник, 24 августа, четвертый раз пройдет Спартакиада Energy Party для подростков из детских домов. Организаторы мероприятия — благотворительный центр Sirota.lv, участники которого ежегодно устраивают ребятам масштабный спортивный праздник.

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На Спартакиаду соберутся подростки из 6 детских домов из Риги и Элеи в возрасте 13-18 лет. Всего в спортивных играх примут участие более 120 человек. Традиционно на Energy Party пройдут состязания по футболу, "веселому" волейболу, увлекательные спортивные эстафеты, музыкальные представления и торжественное награждение победителей.

По замыслу организаторов, основной задачей проекта является социализация подростков из детских домов: развитие навыков работы в команде, мотивация к стремлению к победе, создание условий и стимулов для новых знакомств и общения со сверстниками и взрослыми.

Ежегодно для проведения мероприятия центр Sirota.lv привлекает широкий состав опытных волонтеров.

Всего на Спартакиаде принимают участие более 50 добровольцев, представителей разных профессий и сфер деятельности: спортсмены, тренеры, судьи, ведущие, диджеи, аниматоры, фотографы, видеооператоры и ассистенты.

Представители благотворительного центра Sirota.lv выступают с просьбой поддержать проект и с радостью примут добровольные пожертвования для приобретения инвентаря и призов.

Реквизиты для пожертвований:

BĀREŅU UN AUDŽU ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS SIROTA.LV

Рег. №: 40008218110

Счет: LV06HABA0551037867448, Swedbanka

С пометкой "Спартакиада" или "Sporta spēles".

Благотворительный проект реализуют волонтеры центра Sirota.lv при поддержке Департамента благосостояния Рижской думы и партнеров: FunStudio, Family Photo, Brillar Events, Pro-Baltic tipogrāfija, Geka, Ieliecmaisa.lv, Cido, Enhars konditoreja, PR Līnija, Samba de Riga, Fotki.lv, Igra-Rīga, творческое объединение Atmosfēra.

Организаторы позаботились о соблюдении всех санитарных норм и мероприятие пройдет с учетом всех действующих ограничений.

Центр Sirota.lv — это латвийская благотворительная организация, основанная в 2013 году. Центр осуществляет проекты поддержки сирот и приемных семей. Sirota.lv получил награду Рижской думы на конкурсе "Волонтер года" в 2019 и 2017 годах.

Дополнительная информация: +371 29246019 (Катрина Левита координатор проекта).