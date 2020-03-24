5 причин, по которым стоит фильтровать публикацию в соцсетях фотографии детей

Желание делиться событиями из повседневной жизни может только усилиться в период, когда семьи из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации вынуждены проводить вместе значительно больше времени. В этой связи эксперты советуют родителям задуматься о том, стоит ли публиковать в соцсетях снимки с участием ребенка.

Почему этим стоит поделиться?



Прежде чем что-либо сделать, стоит понять мотивацию этого поступка, особенно если речь идет о публикации снимка несовершеннолетнего ребенка. Было бы неплохо задаваться этим вопросом каждый раз, когда возникает желание поделиться чем-то в социальных сетях.

Хотели бы вы, чтобы кто-то другой создавал публикации о вас?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от индивидуальных особенностей, экстраверт наверняка ответит на него иначе, нежели интроверт. Важно помнить о том, что у наших детей может быть большее желание оберегать свою личную сферу, нежели у нас, поэтому, как только ребенок становится способен ответить на этот вопрос, надо просить его разрешения на публикацию фото. Если ребенок слишком маленький, следует вернуться к первому вопросу.

Может ли ребенку быть стыдно за этот контент сегодня или в будущем?

Мы не знаем, чего наши уже взрослые дети будут стыдиться, поэтому лучше стараться по возможности не обнародовать такие снимки и видео, которые потенциально могут вызвать это чувство. Родители нередко даже не задумываются о том, что фотографии, на которых ребенок капризничает или плачет и которые к тому же моментально становятся доступны тысячам, если не миллионам людей, могут вызвать стыд.

Есть ли такие люди, которым не стоит видеть это ни сейчас, ни в будущем?

Если на ум приходит хотя бы один человек, которому это не стоило бы видеть, лучше контентом не делиться. Это может показаться преувеличением, но все чаще можно заметить, что потенциальные работодатели, приемные комиссии университетов и даже люди, с которыми вы только что познакомились, целенаправленно ищут в интернете информацию о конкретном человеке. Не рекомендуется публиковать ничего такого, что может когда-либо навредить ребенку.

Будет ли ребенок рад такому цифровому следу?

Все родители хотят, чтобы их ребенка считали умным, приятным и успешным человеком, поэтому стоит задуматься, помогают ли опубликованные в социальных сетях видео и фото ребенка создать его позитивный образ или, наоборот, его разрушают.

Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска советует каждый раз, если это возможно, спрашивать у ребенка разрешения, прежде чем делиться снимками или видео с его участием.

"Ни в коем случае нельзя публиковать контент с сенситивной или личной информацией, например, упоминанием места жительства, номера телефона, личных данных. Точно не стоит размещать фотографии, на которых ребенок совершенно голый: помните, никогда нельзя знать, кто и с какими намерениями смотрит эти снимки. К тому же распространение фото с обнаженными детьми является криминально наказуемым деянием. Старайтесь не публиковать фотографии или видео, на которых ваш ребенок переживает острые эмоции — плачет или злится: из-за таких фото или видео ваш ребенок потенциально может почувствовать себя униженным", — объясняет Майя Катковска.

В свою очередь руководитель инициативы Samsung Skola nākotnei в Латвии Эгле Тамелите советует выработать в каждой семье свои собственные правила использования гаджетов, способствующие ответственному, продуманному и бережному отношению к себе и друг другу.