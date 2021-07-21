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Любите ребенка просто так
7 главных правил воспитания от знаменитого семейного психолога Юлии Гиппенрейтер
Foto: Shutterstock

Не давать ребенку права на ошибку, контролировать каждый его шаг, стремиться, чтобы сын или дочь воплотили в жизнь ваши нереализованные мечты, — лучших способов, чтобы вырастить закомплексованного и инфантильного человека, просто не придумать.

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На случай, если вы хотите обратного, мы собрали семь важных правил воспитания от детского психолога Юлии Гиппенрейтер.


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Любите ребенка просто так

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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