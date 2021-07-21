7 главных правил воспитания от знаменитого семейного психолога Юлии Гиппенрейтер

Не давать ребенку права на ошибку, контролировать каждый его шаг, стремиться, чтобы сын или дочь воплотили в жизнь ваши нереализованные мечты, — лучших способов, чтобы вырастить закомплексованного и инфантильного человека, просто не придумать.
На случай, если вы хотите обратного, мы собрали семь важных правил воспитания от детского психолога Юлии Гиппенрейтер.
- 1. Любите ребенка просто так
- 2. Не мешайте естественному развитию ребенка
- 3. Поощряйте самостоятельность
- 4. Позвольте ребенку брать на себя ответственность
- 5. Не путайте заботу и родительский диктат
- 6. Не критикуйте
- 7. Говорите ребенку о своих чувствах