7 главных правил воспитания от знаменитого семейного психолога Юлии Гиппенрейтер

Не давать ребенку права на ошибку, контролировать каждый его шаг, стремиться, чтобы сын или дочь воплотили в жизнь ваши нереализованные мечты, — лучших способов, чтобы вырастить закомплексованного и инфантильного человека, просто не придумать.

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