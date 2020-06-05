7 увлекательных способов приобщить детей к здоровому питанию

Каждый родитель хочет, чтобы их ребенок придерживался здорового питания, однако добиться того, чтобы дети понимали, насколько это важно, бывает очень тяжело. Nestlé предлагает 7 идей, как планирование меню и приготовление еды сделать интересными и захватывающими.

Продумывайте меню вместе

Планируйте меню на предстоящую неделю вместе с детьми. Попросите их предложить свои идеи для блюд и давайте советы, когда это необходимо. Большая часть обеда должна состоять из овощей, часть — из продуктов с высоким содержанием белка (мясо, яйца, рыба, чечевица или фасоль) и часть — из цельнозерновых макарон, коричневого риса или картофеля. Чтобы сохранить как можно больше клетчатки, готовьте картофель вместе с кожурой.

Составляйте список покупок

Меню готово — теперь нужно позаботиться о продуктах. Составляя список продуктов, приглашайте детей поучаствовать. Это отличный способ, чтобы поговорить о различных продуктах и их пищевой ценности. Чтобы этот процесс был более веселым, придумывайте различные игры, например, рисуйте нужные продукты и просите детей угадать, что изображено.

Раскладывайте покупки

По возвращению из магазина просите детей помочь разобрать пакеты с покупками. Сделайте из этого игру: просите их отгадать, какие продукты должны быть в холодильнике, какие — в полке и какие — в морозилке.

Готовьте вместе

Очень важно приобщать детей к приготовлению еды. Исследования показывают, что дети, чьи родители вовлекали их в процесс готовки, чаще экспериментируют с едой и в целом питаются более правильно. Вовлекайте детей в приготовление еды и рассказывайте им, как чистить фрукты, размораживать мясо и чистить рыбу — это отличный способ привить и другие полезные привычки, например, содержать кухню в чистоте и порядке, мыть руки до и после приготовления еды и перерабатывать отходы.

Познавайте различные кухни мира

Различные кухни мира — это не только отличный способ показать детям другие культуры, это также позволяет им узнать новые ароматы, текстуры и вкусы, придерживаясь принципов здорового питания. Если вам не хватает вдохновения, используйте широкий выбор рецептов, доступный онлайн.

Задействуйте все чувства

Еда — это сенсорный опыт, задействующий все органы чувств. Предлагайте детям игру, в ходе которой они завязывают глаза и угадывают еду с помощью других чувств: обоняния, вкуса, слуха или осязания. Можно сделать из этого соревнование, приглашая присоединиться и других членов семьи.

Маленькие официанты

"Маленькие официанты" — это веселый способ, как объяснить детям, насколько важен приятный внешний вид еды — от ухода за растущими в саду продуктами до расположения продуктов на тарелке. Побывать в роли официанта — это не только весело, но и настоящий вызов — никто не говорил, что подавать еду и убирать со стола, не пролив и не уронив что-то, — это легкое задание.

Все это поможет вашим детям научиться ценить еду и правильное питание, став основой привычек правильного питания на всю жизнь.