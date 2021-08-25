1 6
На первом месте — сверстники
А девочка созрела: 5 признаков того, что подростковый возраст вот-вот наступит
Foto: Shutterstock

В английском языке для ребенка в предподростковом возрасте, то есть, между примерно 9 и 12 годами, есть специальное название — tween (от английского between — "между"). Хотя "твины" еще не подростки, но уже и не маленькие дети, их поведение сильно меняется — и родителям стоит быть к этому готовым.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Портал moms.com рассказывает, по каким признакам можно определить, что ваш "малыш" уже совсем не малыш и что он вот-вот превратится в тинейджера.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 6
На первом месте — сверстники

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Дети Детская психология Родители
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего