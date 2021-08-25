А девочка созрела: 5 признаков того, что подростковый возраст вот-вот наступит

В английском языке для ребенка в предподростковом возрасте, то есть, между примерно 9 и 12 годами, есть специальное название — tween (от английского between — "между"). Хотя "твины" еще не подростки, но уже и не маленькие дети, их поведение сильно меняется — и родителям стоит быть к этому готовым.
Портал moms.com рассказывает, по каким признакам можно определить, что ваш "малыш" уже совсем не малыш и что он вот-вот превратится в тинейджера.
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