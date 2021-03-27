"А мне говорят — пора!" Почему, принимая решение о завершении грудного вскармливания, не стоит никого слушать
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Сегодня хочу сделать акцент на аргументе в пользу отлучения от груди, который иногда приводят мамы. Звучит он так: "Все вокруг мне говорят…". О том, что после года уже в молоке нет пользы. О том, что после двух в этом нет пользы. О том, что это якобы вредит психике ребенка. О том, что это якобы портит его зубы. О том, что это вредит его аппетиту к нормальной еде. О том, что это вредит здоровью самой мамы. И неважно, что ни к одному из этих пунктов нет доказательной базы. Зато много мифов в обществе, отравляющих жизнь молодых родителей и детей.

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Настолько неправильно, когда мама вынуждена впускать в свои отношения с ребенком мнение окружения, которое в основном совершенно некомпетентно в вещах, связанных с процессом грудного вскармливания. Здесь столько тонкостей, и то, как проходит отлучение во многом повлияет на психику ребенка и его отношения с мамой. За это ведь не будут отвечать те, кто дает некомпетентный совет.

Если мама хочет ответить окружению каким-то аргументом, то, по-моему, достаточно упомянуть про стволовые клетки, входящие в состав молока, которые могут становиться клетками крови, сердечной ткани, кожи, мускулов, мозга и являются фундаментом иммунной системы человека. И еще про некоторые компоненты, которые малыш получает с каждой каплей на любом сроке кормления. Например, гликопептиды — антибиотики природного происхождения. Свободные жирные кислоты, которые обладают противопаразитарной активностью. Холестерол, который способствует нарастанию защитных оболочек нервных клеток, за счет чего дети на грудном вскармливании более спокойные.

Вообще, чем дольше кормит женщина, тем более состав ее молока приближается к составу молозива. На втором, третьем году кормления состав молока приобретает все более выраженные защитные функции, поддерживающие организм ребенка, у которого еще формируется свой иммунитет.

А вот процесс отлучения, если его инициатором является мама, а не ребенок, должен проходить мягко и гладко. Тогда и для здоровья женской груди это благоприятно, и для отношений между родными людьми, которыми являются мама и кроха. И для женской самооценки, если честно, это важный момент. Да и ребенок чувствует, когда мама уверена в своем решении, оно взвешенно. Тогда женщина ведет своего ребенка в этом процессе уверенно. И отлучение проходит без слез.

Поэтому, когда "все вокруг говорят", прежде всего, важно, как именно вы это ощущаете. Ведь есть моменты в кормлении, наладив которые и сам процесс меняется, трансформируется в более комфортный для мамы. Например, когда налаживается поведение крохи у груди, которое беспокоило маму.

Есть методика, по которой малыша можно легко научить не требовать, а просить. Есть мягкие правила, установив которые кормление, которое могло раздражать, превращается в настоящее единение мамы и ее малыша. Поэтому только когда женщина изучила информацию, разобралась в ней и выработала четкий план действий, можно приступать к отлучению. И не потому, что кто-то сказал. А потому, что пришло время конкретно для этой пары. Это так важно.

Всем советую книгу Ирины Рюховой "Ваш грудничок старше года". Русскоязычных аналогов такой книге — нет. Слушайте свое сердце!

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Грудное вскармливание
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