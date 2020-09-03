Автономный и ответственный. Как сегодня воспитать независимо мыслящего ребенка

Независимость ребенка складывается из частных простых бытовых ситуаций, когда тот получает право на собственное мнение, считает психолог с 15-летним стажем Светлана Лукка. Когда и как нужно начинать развивать эту самостоятельность?

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Как выстроить отношения с ребенком? Где та грань, за которой начинается свобода ребенка и родительский контроль излишен? На эти и другие вопросы отвечает психолог, специалист в сфере детско-родительских отношений Светлана Лукка в своей книге "Нити родительства". Она рассказывает о стратегиях воспитания и общения, обращаясь к собственному родительскому опыту. Forbes Woman публикует фрагмент о том, как воспитать независимо мыслящего ребенка и когда нужно начинать формировать у детей ответственность за свои решения.

Как право на ошибку влияет на способность ребенка быть ответственным?

Для меня очень важно, чтобы мои дети были готовы встречаться с различными ситуациями в жизни и нести ответственность за свои поступки и решения. Я считаю, что если ребенок ответственный, то не надо за него бояться. Никого нельзя уберечь от ошибок: совершать ошибки — это часть нашего жизненного пути.

Просто очень важно уметь идти дальше, не отчаиваться и продолжать бороться. Это умение не берется из ниоткуда, оно очень связано с родительским доверием и поддержкой. Если в семье ребенок имел право на ошибку, если у него была возможность самому эту ошибку исправить и увидеть, что мир от этого не рухнул, то в будущем он использует этот опыт в сложной жизненной ситуации.

Я никогда не давила на старших детей при выборе будущей профессии. Это не значит, что у меня не было своего мнения. Было. Хорошо аргументированное, просчитанное и заманчиво изложенное. Оба выслушали мою позицию и сделали по-своему. Дочь поняла, что ошиблась, выбрав физику своей специальностью. Теперь самостоятельно ищет свою область интересов. Сын продолжает учиться на историческом и сам исследует, как с этой профессией найти интересную и хорошо оплачиваемую работу. Конечно, я по сей день имею план в голове, как и куда устраиваться работать сыну, как и где учиться дочери. Но они идут каждый своей дорогой. Наверняка не самой короткой и оптимальной, но своей. И им некого винить за "дурацкие советы". Они встречаются с результатами своих решений сами. У них есть план, как и куда двигаться. Я бы делала не так. Но я не могу запретить им жить их жизнь так, как они хотят.

Конечно, с детства я пыталась сформировать у детей готовность отвечать за свои решения. Например, часто я давала им выбор: идем обедать в McDonald’s или едем кататься на каруселях? Или: смотрим фильм дома сегодня или идем в кино завтра? Выбор был связан с необходимостью чем-то жертвовать. То есть приходилось сталкиваться с последствиями своего выбора каждый раз. И как-то потихонечку они научились принимать продуманные и взвешенные решения.

Как родительское недоверие мешает ребенку стать автономным?

Для меня всегда было очень важным, чтобы мои дети могли самостоятельно идти по жизни. Сюда входит все: независимость мышления и оценок, умение ставить цели и планировать пути их достижения, а также эмоциональная зрелость, позволяющая оставаться собой независимо от влюбленностей и авторитетов. Я всегда четко понимала, что в первую очередь дети должны быть свободны от гнета родителей. Они всегда имели право на собственное мнение по любым вопросам (правда, часто оно не оказывалось решающим). Их позиция всегда выслушивалась и находила понимание с моей стороны.

Несмотря на возможность высказать свою точку зрения, у моих детей часто не возникало ощущения, что они участвовали в принятии каких-то важных решений, что с ними советовались. Такая модель коммуникации была принята в нашей семье. Это приводило к тому, что часто демократии было маловато. И детские предложения и идеи играли роль только в том случае, если финальное решение не оказывало влияния на планы старших. Но они всегда могли свое мнение сформировать и высказать. И сейчас я думаю, что именно право на свое мнение, пусть и не решающее, научило их независимости мышления.

Сейчас, когда они выросли, я внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Их мнение все еще не влияет на те решения, что я принимаю относительно своей жизни. Но их позиция и оценка для меня очень важны. Я не прошу совета, но внимательно слушаю комментарии. И каждый раз искренне радуюсь, встречая зрелую позицию, отличную от моей. Ведь если дети мыслят по-другому, исходя из своих аргументов и ценностей, опираясь на современное мировоззрение, то я добилась, чего хотела: они мыслят независимо.

Я знаю, что их мнение часто не совпадает с мнением их друзей или родителей, людей, чье мнение общественность считает значимым. Их мнение основывается на собственных аргументах и анализе ситуации. И даже моя младшая дочь десяти лет от роду всегда имеет свою точку зрения по любому поводу. Пусть незрелое, пусть по-детски эмоциональное. Но она отстаивает его перед взрослыми, не боясь быть поднятой на смех.

Автономия для меня — это самостоятельность и независимость, в первую очередь, в мышлении. Откуда берется эта независимость? Она складывается из частных простых бытовых ситуаций, когда ребенок получает право на собственное мнение. И неважно, что оно невзрослое, недостаточно подкреплено аргументами. Важно, что ребенок учится его вырабатывать. И чем раньше начинается эта практика, тем скорее в подростковом возрасте вы получите ответственного и думающего человека.

Чего мы обычно боимся, когда думаем о будущем детей? Что они не справятся с вызовами судьбы, зайдут в тупик, окажутся под чужим влиянием. Что это по сути? Недоверие. Мы думаем, что ребенок не сможет сам. Вот тогда мы и начинаем вмешиваться в ход их мысли, привносим свои планы в их судьбу, контролируем каждый шаг. А в какой-то момент вдруг хотим, чтобы они повзрослели и стали самостоятельными. Откуда возьмется эта взрослость, если у них не было шанса думать самостоятельно? Делать свои ошибки и выводы из них? Отстаивать свою позицию?

Я на своем опыте знаю, что воспитывать имеющего свое мнение ребенка значительно сложнее, чем просто контролировать его и давать указания. Вопрос в том, что мы хотим получить на выходе, когда он наконец вырастет: преданного и зависимого человека или самостоятельно мыслящего индивидуума?

Если вы голосуете за второй вариант, то придется терпеть неудобства с ребенком, пока он еще маленький. Придется наступить на собственную гордость и "всезнайство", чтобы взрастить в нем способность думать. Придется признать в нем равного себе, даже если он еще совсем мал и объективно зависим от вас. А также наблюдать за его ошибками, зная, как действовать правильно, поддерживать его после поражений. И в этом случае ребенок научится предвидеть последствия своих решений, просчитывать ходы, выстаивать при неудачах. Такой подход предполагает насыщенный путь приобретений и потерь, который вы пройдете с ним вместе, страхуя его, а не указывая.

Я долго не могла придумать пример для этого раздела. Обратилась к старшей дочери — может, она что-то вспомнит на эту тему? Она сказала примерно следующее: "Я считаю, что моя независимость в мышлении началась в тот момент, когда я осознала, что не разделяю твои представления о Боге. Когда начала самостоятельно разрабатывать для себя этот вопрос".

Действительно, в нашей семье не принято настаивать на принятии определенной духовной концепции. Говорить об этом, задавать вопросы, делиться своим мнением — пожалуйста. Но никакого давления. Никаких комментариев о правильности или неправильности того или иного учения. Размышления о Боге — один из важнейших философских вопросов, ответ на который мы ищем всю жизнь. И для меня мнение дочери оказалось очень показательным: она почувствовала себя независимой в мышлении в тот момент, когда самостоятельно начала искать ответ на вечный вопрос.