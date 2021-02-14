Без единой слезинки: как грамотно завершить грудное вскармливание
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На этой неделе я получила сообщения от двух женщин, которые живут в разных частях света. Их объединяет намерение прекратить кормить грудью. Одна приняла такое решение по причине эмоционального выгорания, другая — в связи с ухудшением своего здоровья.

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Обе женщины признались, что уже делали самостоятельные попытки отлучения. Резкого отлучения, за один день. Ребенок, конечно же, расстраивался, плакал. Через время мама чувствовала вину, возвращала кормления и без эмоциональных сил кидалась в интернет искать помощь.

Каждый раз, когда я читаю такие сообщения, мне искренне жаль и женщину, и ребенка. Оба являются заложниками системы, в которой мы живем. Невежественное отношение к сфере кормления грудью со стороны общества делает свою работу.

Что такое процесс грудного вскармливания на самом деле, какова его роль? Какая поддержка нужна кормящей маме со стороны ее окружения? Как правильно выстраивать личные границы и организовывать кормления после года, полутора, чтобы грудное вскармливание и дальше было в радость? Что такое самоотлучение, когда оно происходит? Как мягко отлучать ребенка от груди? Это вопросы, ответы на которые должна знать каждая женщина еще до становления мамой. Я уже молчу о нюансах, связанных именно с налаживанием грудного вскармливания в самом начале.

Как жаль, что нет института, где бы каждой молодой девушке рассказывали об этом специалисты! Ведь успешного опыта кормления у предыдущего поколения практически нет и перенять его нельзя.

Поэтому я решила сегодня обобщить мои предыдущие статьи, связанные с вопросами эмоционального выгорания и завершения грудного вскармливания:


Одновременно с этим мне написала женщина, которая планирует отдавать ребенка в садик через время и заранее хочет понять, как грамотно наладить процесс мягкого отлучения. Есть вебинары на тему адаптации к садику и мягкому завершению грудного вскармливания. В сумме это четыре часа информации. Женщина прослушала все четыре часа.

Еще я поделилась с ней мини-вебинаром про сон ребенка (на основе физиологии, а не модных "приучений к самостоятельному засыпанию"). Она нашла ответы на все вопросы. Придумала, как будет действовать. Имеет план А, Б и даже В. Заручилась моей поддержкой. И теперь каждый ее шаг будет взвешен.

Цель — ни единой слезинки. Гармония. Ориентация на ребенка. Уверенные шаги мамы, которая в альфа-позиции. Теория привязанности Гордона Ньюфелда такую позицию называет самой верной. Ребенок чувствует себя под защитой уверенной в себе мамы. А где взять эту уверенность, если нет поддержки от окружения? В информации. Ищите. И найдете.

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Успешного грудного вскармливания, дорогие мамы, и гармоничного его завершения!

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Грудное вскармливание Дети и родители Здоровье ребенка
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