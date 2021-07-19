На прошлой неделе в Юрмале утонул 7-летний ребенок. Кто виноват в этой страшной трагедии, будет разбираться полиция. А мы, в свою очередь, хотим напомнить, что вода — особенно летом! — несет немалую опасность. Поэтому родителям, которые отдыхают на водоемах с детьми, нужно соблюдать простые правила, чтобы не допустить беды.

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