Парам — гомосексуальным и гетеросексуальным, состоящим в партнерских отношениях, бояться нечего — на случай непредвиденных обстоятельств они могут заключить различные договоры и доверенности, касающиеся имущества, сферы здравоохранения и других. Об этом говорили немало, в том числе — и бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс, заявивший в 2014 году в эфире Латвийского телевидения: "Эти люди могут пойти к присяжному нотариусу, чтобы заключить договоры. <…> Нет никаких проблем. Мне кажется, эти проблемы преувеличивают люди, не знающие о таких возможностях".

Тем не менее, люди, к которым эти вопросы относятся напрямую, считают иначе: заключение договоров и доверенностей — дело непростое, недешевое и всего не решает. О проблемах, связанных с этим, говорят не только однополые пары, но и гетеросексуальные, планирующие свадьбу или даже не задумывающиеся о ней.

Годовой лимит — 1425 евро

Если людей не связывает брак или родство до третьей степени, то в течение года она не могут перечислить друг другу больше 1425 евро. Если, к примеру, один из партнеров перечисляет другому сумму, превышающую 1425 евро, то с нее необходимо заплатить налог — 23%. И все же в законе предусмотрено исключение — сумму не нужно декларировать, если деньги перечисляются с целью покрыть расходы получателя на образование и/или медицинские услуги и лечение. Но в таком случае необходимо иметь возможность документально подтвердить, что деньги были истрачены именно на эти цели.

"Учитывая высокий удельный вес теневой экономики, было констатировано, что составляющей теневой экономики являются в том числе и крупные денежные перечисления между несвязанными между собой физическими лицами, что может свидетельствовать об оплате предоставленной услуги или скрываемых трудовых отношениях", — объясняет представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

Относительно законного брака немаловажно отметить: если партнеры из Латвии, состоящие в гомосексуальных отношениях, зарегистрировали брак за границей (к примеру, в Португалии или Дании), то в Латвии этот союз с юридической точки зрения не признается.