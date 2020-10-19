Согласно официальной статистике, в Латвии от сексуального насилия страдает по меньшей мере каждый десятый ребенок. Как сообщает Еврокомиссия, в Европе от сексуального насилия какой-либо формы страдает каждый пятый ребенок. Однако информации о том, где чаще всего совершаются преступления, как обычно выглядит жертва и насильник, все еще недостаточно. Исследовательница Латвийского университета Зане Линде-Озола подчеркивает — без должных знаний мы не сможем эффективно предупредить случаи насилия и обеспечить безопасность детей.

Последнее крупное латвийское исследование, затрагивающее тему сексуального насилия в отношении детей, было проведено в 2011 году*; также Министерство благосостояния ежегодно обобщает данные о детях, которые воспользовались услугами социальной реабилитации из-за пережитого насилия. Дважды в год Госполиция публикует данные о количестве детей, потерпевших в результате преступлений, и проблемах, связанных с предупреждением преступлений. На данный момент это единственные в Латвии источники информации о случаях сексуального насилия над детьми. На проведенной недавно центром Dardedze конференции "Пойди туда — не знаю куда? Поиск путей предупреждения насилия в отношении детей" Зане Линде-Озола представила свое новое исследование "Характеристика сексуального насилия в отношении детей в Латвии".

Каждый год — сотни жертв

Согласно данным о зарегистрированных преступлениях против половой неприкосновенности, в результате которых пострадали дети, в 2018 году потерпевшими было признано 229 детей, а в 2019 году — 197. Однако систематического анализа этих дел проведено не было, в связи с чем невозможно выявить все факторы риска, тенденции и динамику преступлений, а также оценить судопроизводственный процесс — все ли ресурсы используются эффективно и что необходимо улучшить. "Если спросить у специалистов, все, кто работает в системе судебной защиты прав детей, скажут, что статистика есть. Но это видимость — мы знаем, что она есть, но что мы знаем об этой форме насилия? У нас нет систематической, четкой информации о тенденциях, изменениях, существует ли некое новое пространство, где совершается насилие — на таком уровне информации о сексуальном насилии у нас нет", — подчеркивает исследовательница Зане Линде-Озола.