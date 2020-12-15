Чек-лист для "счастливой семьи". 7 полезных привычек, которые помогут сплотиться с вашими родными

Нашу реальность формирует фокус внимания. В это непростое время важно в том числе фокусироваться на отношениях внутри своей семьи. Психолог Ольга Чернова составила список полезных привычек, которые помогут вам сплотиться с вашими родными. Запоминайте и внедряйте в жизнь!

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Семейный ужин

Нет ничего приятнее, чем совместно обсудить с близкими свои планы, поделиться радостными известиями, особенно во время трапезы. Если же не у всех членов семьи получается собраться именно вечером за столом, можно придумать традицию семейного завтрака или обеда, главное, чтобы все родные знали, что определенное время нужно уделять друг другу.

"Красная тарелка"

Возможно, вы уже слышали о подобной традиции. Суть ее заключается в том, что целый день этой тарелкой пользуется тот член семьи, у которого сегодня — особенное событие, и ему уделяют максимальное внимание. Это может быть празднование дня рождения, отмечание повышения на работе, получение водительского удостоверения или победа в конкурсе.

Кулинарный день

Во многих семьях эта традиция может стать постоянной. Если у вас есть особенное блюдо, которое вы готовите только к приходу гостей, можно сделать исключение и назначить специальный день для поедания этой "вкусняшки" родными. Так каждый в семье будет чувствовать себя любимым и точно будет ждать с нетерпением этого дня.

Совместные прогулки

Выделите один день в неделю, который вы можете посвятить своим родным. Главное, заранее предупредить всех дома о предстоящем "выходе в свет", и, учитывая интересы каждого, выбрать вариант для прогулки, который нравится всем. Можно каждое воскресенье всем вместе идти туда, куда сначала хочет мама, на следующей неделе — сходить в то место, где нравится папе, и так далее.

Подготовка ко сну

Конечно, в современных реалиях не так часто встретишь семьи, где отход ко сну является семейной традицией. Дети играются с гаджетами, родители задерживаются допоздна на работе, поэтому сил на спокойное чтение книги перед сном и рассказывание сказок нет времени. Однако если для вас в приоритете сплочение семьи, возьмите на заметку — обязательно перед сном желать спокойной ночи друг другу и целовать, так каждый будет чувствовать любовь близкого человека и засыпать в хорошем расположении духа.

Вручение подарков

Пусть доброй традицией вашей семьи будет вручение подарочков не только по большим праздникам, но и в обычные дни. Это могут быть брелочки, "счастливые печеньки", небольшие "мешочки радостей" — можно положить в него конфетки и, вручая, сказать, что они не простые, а волшебные, ведь вы наговорили в этот мешочек много добрых и приятных пожеланий.

Семейный девиз

Бывают трудные дни, когда все валится из рук, а поделиться не с кем — родные все в работе или учебе. В таких моментах семейный девиз поможет смотивировать вас на достижение конкретной цели собраться и поднять дух. Добрые аффирмации, пожелания лозунги можно записать на листочек и носить в кармашке кошелька, извлекая его только в самых необходимых ситуациях. "С каждым днем, всегда и во всем, у нас дела идут все лучше и лучше!", "Все, что ни делается — все к лучшему!", "Мы едины, и мы непобедимы", "И день, и ночь злые мысли уходят прочь я благодарю жизнь за счастье, семья моя спасает от ненастья!" и т.д.