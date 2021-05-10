Что делать, если дети проводят слишком много времени у экранов гаджетов

Один из самых актуальных в наши дни и сложных аспектов воспитания детей — контроль за временем, проводимым у экранов телефонов и других гаджетов. Родители беспокоятся и ищут решения, тогда как эксперты подчеркивают, что самое важное — суметь рассмотреть в этом определенные преимущества, воспользоваться ими и привнести что-то из реального, а не виртульного мира.

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Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска обращает внимание родителей на то, что во время действия ограничений чрезмерный контроль за цифровой жизнью подростков может стать причиной ненужных конфликтов в семье и лишить детей действительно важного канала общения: "Сейчас, когда подростки не могут, как раньше, свободно встречаться вживую со своими друзьями, я призываю родителей быть понимающими и пересмотреть установленные правила в отношении времени, проводимого детьми и молодыми людьми в своих гаджетах".

О чем родителям стоит помнить и учитывать, если возникают опасения, что дети проводят слишком много времени у экранов гаджетов?

Технологии дают возможность поддерживать социальные контакты

Повседневная жизнь детей и подростков во время пандемии резко изменилась, и им приходится справляться с теми же вызовами, которые встают и перед взрослыми, в том числе с нехваткой социальных контактов. И социальные сети, и игры или другие приложения среди прочего выполняют и коммуникативную функцию, так что даже самая простая на первый взгляд онлайн-игра на самом деле может быть способом, при помощи которого ребенок поддерживает контакты с ровесниками.

В интернете можно многому научиться

Когда родители видят, как много времени дети и подростки посвящают удаленной учебе, абсолютно естественно их желание не позволять детям засиживаться у экранов в свободное время. В такие моменты стоит напоминать себе о том, что в интернете можно научиться множеству полезных вещей. Расскажите ребенку о тех знаниях и навыках, которые вам в последнее время дал интернет, и спросите, что интересного узнал ваш ребенок. Возможно, ваш ребенок научит вас чему-то новому.

Майя Катковска напоминает: "Прежде чем упрекнуть ребенка в том, что он снова сидит в своем телефоне, поинтересуйтесь, а что именно он там делает. Позволяйте подростку общаться с друзьями, вместе играть в игры и обсуждать увиденные фильмы в общем чате или записывать видео. Самое важное — для чего именно ваш ребенок использует гаджеты: возможно, он сидит в интернете, чтобы научиться чему-то новому, или общается с друзьями, а возможно, бесцельно убивает время за просмотром различных видео, подвергая себя риску столкнуться с вредной информацией или злоумышленниками".

Структурируйте и планируйте проводимое у гаджетов время

Предложите своим детям распланировать и распределить время, проводимое у гаджетов: сколько времени будет посвящено учебе, а сколько — развлечениям. Тем самым вы сможете показать, что поддерживаете выбор, сделанный самим ребенком или подростком, кроме того, для развития детей очень важна четкая структура и границы в различных сферах. "Напоминайте своему подростку о том, что сон очень важен для его развития, и договоритесь о том, в какие часы телефон обязательно должен лежать в стороне", — советует М. Катковска.

Предлагайте интересные занятия в реальном мире

Без технологий в наше время никуда, но нельзя забывать и о жизни за пределами виртуального мира. Вместе ищите способы, которые помогут молодому человеку заниматься любимыми делами или учиться чему-то новому. Составьте список вещей, которые хотите попробовать, — и вы сами, и ваши дети, вместе или по отдельности — и осуществите это. Пример родителей вдохновит детей и подростков и подтолкнет к тому, чтобы делать так же.

Придумайте, как можете использовать технологии с пользой для себя

Предложите детям и молодым людям использовать технологии творчески, с целью улучшить свою собственную жизнь или жизнь окружающих. Возможно, именно у вашего ребенка возникнет гениальная мысль о том, как технологии могут помочь улучшить самочувствие. Одна из возможностей воплотить свои идеи в жизнь — организуемый в Латвии компанией Samsung конкурс идей "Solve for Tomorrow" для учеников 8-11 классов, в котором ребят призывают решать проблему поддержания баланса между виртуальной и реальной жизнью.

"Предоставляемые технологиями возможности решили множество сложностей, вставших перед нами в период пандемии: они позволили нам работать, учиться и поддерживать социальные контакты. Хотя родители и волнуются из-за того, что дети слишком много времени проводят у экранов, нередко молодые люди достаточно умело обращаются с современными технологиями и используют их с пользой для себя. В этом году мы организуем в странах Балтии конкурс идей "Solve for Tomorrow", вдохновленный предложениями экспертов, и призываем молодых людей делиться своим видением того, как сбалансировать проводимое в цифровой среде и за ее пределами время", — рассказывает руководитель инициативы Samsung "Skolēna digitālais IQ" в Балтии Эгле Тамелите.