Что такое нормальный младенческий сон и как он связан с грудным вскармливанием

Как и в других сферах жизни, в теме семейного сна есть множество мифов и стереотипов. Расскажу несколько главных моментов, связанных с организацией младенческого сна для кормящих грудью мам.

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Норма часов сна для младенца всегда варьируется. К примеру, в одном исследовании средняя продолжительность сна ребенка, которому месяц отроду, составляла 14 часов, при этом некоторые малыши спали лишь 9 часов, а некоторые все 19. При этом все дети были здоровы и развивались как нужно. Однако есть один общий критерий, не учитывать который нельзя. Младенцы лучше спят с мамой.

Человеческие детеныши рождаются на более ранней стадии развития, нежели другие млекопитающие. Размер мозга младенца составляет всего 25% от мозга взрослого: человеку, который только что родился, еще нужно "дозревать" на теле мамы. Рост мозга и развитие человека занимает годы! И вместе с этими годами меняются цикла сна. Ребенок просыпается чаще, пока его мозгу нужно расти, а молоко способствует развитию нейронных связей в мозге крохи. Потом ребенок просто сам перерастает эту необходимость.

Важно понимать, что развитие младенческого мозга происходит именно в поверхностной стадии сна. Совместный же сон ночью удовлетворяет все физическое и психологические потребности ребенка. Если забрать его у мамы, то температура, сердцебиение, дыхание младенца становятся нестабильными. Он ощущает стресс. А стресс замедляет его развитие. В состоянии стресса ребенок может впадать в нездоровую стадию глубоко сна, которая экономит энергию.

Как же много "рекомендаций" для молодых матерей, которые противоречат самим основам развития маленького человека! В угоду удобства взрослых, из-за непонимания физиологии развития детей... Хотя угода взрослым в рекомендациях спать раздельно с младенцем — очень относительная. Потому что когда младенец спит в отдельной кроватке, ему нужно больше стараться, чтобы привлечь мамино внимание, кряхтеть, крутиться, плакать. Разбушевавшегося ребенка труднее успокоить, и мама, у которой не совместный сон с малышом, вынуждена вставать, дотягиваться до малыша, кормить, убаюкивать и класть обратно. В итоге и ей, и ребенку нужно больше времени, чтобы снова заснуть. При совместном сне оба отдыхают больше.

Сама природа продумала технику совместного сна с младенцем. Кормящая мама спит лицом к ребенку. Она поджимает ноги и выдвигает локоть руки, на которой спит вперед, образуя "крепость" для малыша. Он спит на уровне груди, как в коконе. Исследователи младенческого сна называют мам "архитекторами снов" детей. Мама не проспит ребенка. Она его чувствует. Так устроена природа, гормоны, все на свете! Есть правила безопасности для совместного сна, и, придерживаясь их, совместный семейный сон будет способствовать полноценному отдыху всей семьи.

Большинство детей естественно засыпают во время кормления. И это не их вредная привычка, как нам пытаются навязать некоторые "советчики", это норма. Малыши засыпают, когда им тепло, хорошо, они устали, а в животе молоко, сытно и приятно. Кормление молоком наполняет желудок, греет и успокаивает, увеличивает количество гормонов сна у малыша. Так задумала природа. Когда ребенок взрослеет, все меняется. Развитие мозга, циклы сна, более развитая нервная система... Количество кормлений уменьшается.

Никогда не ориентируйтесь ни на какие нормы, кроме одной — индивидуальная норма вашего ребенка. И в плане законов обустройства его сна тоже.

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Мудрости вам, дорогие мамы!