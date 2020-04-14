День рождения в карантине: как устроить вечеринку для взрослых и детей, не нарушив ни одного правила

"Никогда не думала, что буду отмечать день рождения в таких условиях". "Надеюсь, это первый и последний такой праздник". "Рухнули все планы — этот день должен был пройти совсем иначе". С середины марта, когда в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, многим пришлось изменить свои привычки не только работать, совершать покупки, отдыхать, но и отмечать праздники.

Вряд ли кто-то прямо обрадовался возможности встретить свой персональный Новый год в одиночестве. Взрослым приспособиться к новым условиям чуть проще, потому что они лучше понимают, что происходит: больше осознанности — меньше сопротивления. А вот объяснить детям, которые привыкли отмечать день рождения в игровой комнате с профессиональным аниматором, родственниками и друзьями, с традиционным хороводом, тортом и кучей подарков, сложно.

Тем не менее жизнь продолжается. Учитывая, что еще вплоть до 12 мая в Латвии, помимо всего прочего, запрещено ходить в гости к родственникам, друзьям, родителям, бабушкам и дедушкам и любые другие встречи, в которых принимают участие люди, не живущие вместе, нужно придумывать альтернативные варианты. Соответствующие предложения уже появились, вот только отмечать дни рождения в новом формате жители Латвии пока не торопятся: с одной стороны, еще не распробовали, что это такое, с другой, стараются по возможности экономить, расставляя приоритеты, в которые праздники сейчас не входят.

Да, отметить в условиях карантина день рождения на широкую ногу не получится. Однако совсем отказываться от празднования не стоит, ведь это замечательная возможность отвлечься и внести в свою жизнь разнообразие.

Сам себе художник

Если вы решили никого не приглашать на свой день рождения, даже виртуально, но порадовать себя хочется, можете воспользоваться предложением нарисовать картину, не выходя из дома, под руководством профессионального художника.

На практике это происходит следующим образом: вы выбираете картину, после чего по указанному адресу курьер доставит холст, краски, палитру, кисточки, карандаш и стерку. Далее вы получаете доступ к видео мастер-классу и сами решаете, когда, в каком месте, с какими перерывами и за какое время нарисуете выбранную картину.

На видео художник детально расскажет и покажет каждый шаг, учитывая все мелочи и нюансы. Мастер-класс создан так, что картина получится и у взрослых, и у детей. Кстати, такой комплект можно и кому-то вручить в качестве подарка. Подробнее узнать можно здесь.

Онлайн-игры

Если же вам хочется устроить праздник, то наиболее активным видом сплочения и развлечения будет игра. "В данном случае подходят любые разговорные игры, которые проводит ведущий и которые можно в любой момент прервать", — отмечает в беседе с DELFI Woman автор, организатор и ведущий мероприятий компании GoSmart Алекс Добровольский.

Здесь есть несколько нюансов, которые нужно учитывать:

требуется стабильное интернет-подключение;

камера должна быть правильно размещена и участник хорошо освещен;

желательно, чтобы это был компьютер, а не телефон, поскольку он и устойчивее, и его экран больше;

нельзя говорить одновременно — нужно поочередно включать микрофон;

чем меньше участников, тем нагляднее и удобнее — есть игры, в которых есть минимум участников (оптимально 10-12).

"Мы раньше собирали компании очно и не предлагали проводить такие игры онлайн, для нас это тоже новинка. Многие пока не могут преодолеть барьер и воспринимают это как суррогат живого общения, однако на практике это история про настоящие, искренние эмоции. По отзывам участников можно судить о том, что эффект присутствия сохраняется и в таком формате и можно очень даже душевно посидеть".

Игра "Бункер"

"Недавно мы играли в "Бункер". Мероприятие длилось три часа с небольшим перерывом. Каждый виртуальный гость сидел перед экраном со своим бокалом, произносил поздравления и был участником игры", — вспоминает Алекс Добровольский.

Суть заключается в том, что каждый участник играет свою роль (выбирается в случайном порядке): персонажи отличаются по профессии, хобби, чертам характера, полу, возрасту и т.д. В ходе 7 раундов нужно себя презентовать и убедить, почему именно он должен попасть в бункер на фоне окружающего апокалипсиса. В зависимости от него более востребованными становятся определенные профессии и навыки "Поделиться своими идеями, от чего именно будем спасаться, участники должны были в индивидуальном порядке еще до начала игры. Сразу договорились, что это будет не коронавирус", — рассказывает Алекс Добровольский. Конкретно в этот раз было решено спасаться от падающих с неба лягушек.

После каждого раунда проходит голосование — 1 голос против одного игрока: у кого меньше голосов, тот и попадет в бункер (мест в нем вдвое меньше количества участников).

Игра "Творческий суд"

По этому же принципу можно делать любые другие игры. Например, не менее интересно устроить так называемый "Творческий суд". "Определяются судья, адвокат, прокурор, обвиняемые и пострадавшие, после чего начинается рассматриваться дело, описанное в той или иной сказке или в каком-то детском стишке. Например, история из песенки о том, как в траве сидел кузнечик, пришла лягушка и съела его. И вот лягушку судят за то, что она покусилась на кузнечика. Каждый должен придумать, что он делал на месте преступления, что видел, как оценивает сложившуюся ситуацию и т.п.

Словесные игры

В онлайн-формате хорошо идут и словесные игры. "Например, можно взять какое-то длинное слово, из букв которого каждый участник должен составить более короткие, записать и потом в порядке очереди озвучить свои варианты. Выигрывает тот, кто придумал больше уникальных слов", — объясняет Алекс Добровольский.

Карточные игры



Еще один вариант — карточная игра "ДаНетКи". Ее принцип сводится к следующему: ведущий зачитывает ситуацию, а остальные, задавая ему вопросы, на которые он может ответить "да", "нет" или "неважно", пытаются докопаться до сути.

Отметить день рождения в таком формате могу как взрослые, так и старшеклассники. В любом случае всегда можно обратиться в компанию за советом придумать что-нибудь интересное для подросткового возраста. В некоторые игры можно внести соответствующие коррекции, и они подойдут для более юного поколения. Более подробная информация здесь.

Виртуальное поздравление

Поздравление от имени робота-трансформера

Компания Super Party предлагает возможность записать видеопоздравление от имени робота-трансформера (Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, Latman, Marshmello и др.). Также он может позвонить в режиме реального времени. Все, что нужно сделать, это забронировать дату и время, а также ответить на несколько вопросов об интересах именинника.

Как рассказал Woman представитель Super Party Александр Иванов, в основном этой услугой пользуются родители мальчиков от 3 до 12 лет: "Реагируют дети по-разному: обычно сначала не понимают, кто это, не понимают, что это видео, а не картинка. Но потом стараются вспомнить все, что хотели спросить у роботов и поделиться своими историями".

Но если вы хотите удивить и повеселить в час X кого-то из своих друзей старше 12 лет, то вряд ли робот откажется записать поздравление по возрастному критерию. Хорошая возможность, кстати, взрослым окунуться в детство и поверить в сказку.

Поздравление от имени любимого персонажа

Основатель и руководитель компании "РеАниматоры" Алиса Мясоедова тоже придумала, как не оставить детей без праздника. Во-первых, родители могут заказать индивидуальную видеооткрытку — это поздравление на 3-4 минуты, которое записывается на основе заполненной анкеты от имени выбранного из каталога персонажа. Сделать заказ желательно как минимум за два дня до праздника. Во-вторых, любимый персонаж может выйти в прямой эфир на 10-15 минут.

"Все клиенты, которые в период карантина планировали отметить день рождения ребенка, выбрали один из этих вариантов. Это хоть какое-то спасение. Дети сначала немного теряются, а потом остаются очень довольны", — рассказывает Woman Алиса.

Среди девочек в топе персонаж Эльзы, мальчики выбирают различных супергероев, а совсем маленькие больше всего любят героев из мультфильма "Щенячий патруль". В целом предложение актуально для детей от 3 до 11 лет.

Сюрприз для именинника

Компания IGRA RIGA тоже предлагает возможность заказать видеопоздравление любимого персонажа в записи или по телефону. Однако также он готов в назначенное время прийти по указанному адресу и помахать имениннику в окно, спеть специально сочиненную для него песню, станцевать и пообщаться по видеосвязи напрямую. Детям очень нравится такое общение, они расценивают его как возможность узнать больше о сказочном мире, в котором живет их любимый герой. Также фирма готова помочь оформить общее поздравление от всех друзей, придумать необычную доставку подарка или устроить веселый розыгрыш.

Онлайн-вечеринка

Foto: Privātais arhīvs

IGRA RIGA готова провести настоящую WEB PARTY, которая подходит для детей, подростков и взрослых. Все происходит на онлайн-платформе. Именинник видит своих друзей, а друзья друг друга и именинника. Курьер доставит всем необходимый реквизит для игр (желательно проживать в доступном для быстрой доставки регионе), а виртуальный ведущий проведет день рождения по всем канонам. В программе: квест, квиз, веселые игры, диско, флеш-моб, мастер-классы и поздравления от друзей. Сценарий разрабатывается индивидуально.

В таком же формате можно устроить кулинарный онлайн-поединок между семьями с викторинами, мастерскими, веселыми фантами, классными смешными творческими или кулинарными заданиями.

Казалось бы зачем сейчас, когда практически каждый научился пользоваться программами для проведения видеоконференций, собрать виртуально гостей можно и самостоятельно. "Но, если у вас есть ведущий, праздник становится более структурированным. Он устанавливает свои правила и добавляет креативные фишки", — уверена основатель компании IGRA RIGA Диана Селиверстова.

По ее наблюдениям, онлайн-формат позволяет изменить обертку многих конкурсов и игр, которые в реальной жизни уже достаточно надоели. Еще одно неоспоримое его преимущество (зачастую для взрослых компаний) — возможность пригласить на праздник гостя из любой страны мира. "Мы провели WEB вечеринку, и это было очень необычно. Именинник, которому исполнялось 13 лет, остался очень доволен", — отмечает Диана, добавляя, что ее команда получила новый опыт и сделала определенные выводы. Например, ведущему онлайн-праздника нужно собрать намного больше информации об изменнике, чем раньше; желательно, чтобы это была тематическая вечеринка и удалось заранее договориться о каком-то объединяющем всех атрибуте, напитке или одежде; такие праздники лучше готовить заранее и доверять специалистам, поскольку для WEB-формата требуется динамика и профессионализм, а также предварительная работа с гостями. В случае с маленькими детьми лучше ограничиться 3-5 гостями, в компании детей постарше — 6-8.

С алгоритмом организации праздника онлайн все более менее понятно. А вот что делать с подарками? С тортом? По словам Дианы Селиверстовой, эти вопросы тоже решаемы: "Курьер может развести реквизит для участников дня рождения, заодно собрать и привезти подарки имениннику. Можно включить в программу вручение виртуальных подарков, на самом деле это очень увлекательно. Еще вариант — скинуться и оплатить сам квест, что и будет подарком. Также есть несколько вариантов, как обыграть праздничный торт: можно спеть песенку, а потом именинник задувает свечку на своем реальном или виртуальном торте. Если торт реальный, то после можно развести друзьям, соблюдая все меры предосторожности, по кусочку торта".

"Пока спрос на такой формат небольшой", — признается Диана. Она объясняет это тем, что сначала многим казалось, что такая ситуация продлится недолго. Когда стало ясно, что так быстро ситуация не изменится, большинство решило не тратиться лишний раз, включив режим экономии. Вскоре к этому прибавились новые ограничения, еще больше сузив спектр возможностей отметить праздник. "Теперь вся наша жизнь превратилась в квест".

Квест "под ключ"

К слову, и "РеАниматоры", и IGRA RIGA готовы разработать индивидуальную квест-программу, следуя которой удастся создать запоминающийся праздник, не выходя из дома.

"Также мы можем подготовить индивидуально для именинника квест-фильм с использованием веселых фото и видеозаданий с сюрпризами от его друзей, родных и любимых мультгероев", — добавляет Диана Селиверстова.

По ее словам, устроить квест можно и в реальной жизни с соблюдением всех ограничений. Например, позвать на праздник лучшего друга и профессионального ведущего, который подготовит различные задания под открытым небом и будет руководить процессом на расстоянии 2 метров. Остальных друзей можно подключить по видеосвязи.

Праздничное оформление

Foto: Privātais arhīvs

Большую роль играет атмосфера праздника и в этом плане не стоит недооценивать значение тематических декораций. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, студия Infantil, например, подготовила готовые боксы декора, которые отправляются через пакоматы или осуществляется бесконтактная доставка на дом. "При отправке с курьером мы предлагаем в дополнение воздушные шары и торт, то есть делаем все, чтобы праздник для ребенка состоялся, а родителям не пришлось лишний раз выходить из дома для его подготовки", — говорит в беседе с Woman декоратор Алена Турхан.

Она уверена, что дома можно оформить совершенно потрясающий декор и в качестве развлечения привлечь ребенка к созданию этой красоты: "Карантин не должен стать запретом на праздники, которые можно отметить дома, всем нам сейчас необходимы положительные эмоции и радость".

К примеру, к Пасхе компания подготовила два варианта набора декора на стол и все они были раскуплены за неделю. "Поэтому очевидно, что спрос на готовые наборы декора есть, а карантин лишь поспособствовал тому, чтобы мы поскорее реализовали давно задуманную идею".

Бюджет — от скромного до грандиозного

Foto: Privātais arhīvs

Все собеседники Woman согласны с мнением, что карантин не повод отменять праздники, особенно день рождения, ведь он всего раз в году.

"Дети тоже испытывают сейчас стресс, который они, возможно, ярко не проявляют, но сложившиеся обстоятельства не могут не наложить свой отпечаток. И задача взрослых сделать все, что уменьшить чувство тревоги. Поэтому день рождения праздновать надо обязательно, вопрос только как все организовать, что является вызовом не только для тех, кто работает в сфере развлечений, но и для самих родителей, поскольку в онлайн-формате требуется намного больше их поддержки и включения в процесс, особенно, если речь о детях младшего возраста", — отмечает Диана Селиверстова.

Стоимость онлайн-продукта зависит от конечного сценария. Можно что-то подготовить для совсем скромного бюджета, а можно воплотить грандиозные творческие идеи и устроить такой день рождения, какого не было ни у кого.

"Главный подарок сейчас — это общение и хорошее настроение. Мы готовы устроить имениннику полноценный день рождения. Надо только попробовать и почувствовать новый формат на вкус. Конечно, когда карантин закончится, все захотят вернуть привычное общение, но какие-то элементы останутся, потому что это возможность найти дополнительные интересные фишки, которых нет в реальной жизни", — резюмирует Диана.