Детская солидарность. Чем полезны старые игрушки

Что делать с ненужными игрушками? В Гамбурге придумали, как дать им новый шанс, порадовать детей и заодно помочь другим. Подробнее рассказывает Deutsche Welle.

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Часто детям дарят одинаковые наборы Lego или другие игрушки, чтобы они из-за них не ссорились. А куда девать те, в которые они играть перестали? Ведь дети растут, а вместе с ними меняются их предпочтения и интересы.

Foto: AP/Scanpix

Мама Зелина решила собрать поломанные и старые игрушки еще в хорошем состоянии, чтобы отвезти их в один из специальных пунктов сбора. "Сортировали мы их вместе с сыновьями Андреем и Ильей. Когда я им рассказала о том, что отвезу старые игрушки туда, где их отремонтируют и подарят другим детям, у которых их не так много, то старший Илья протянул одного из своих новых роботов со словами: "Возьми и его, у нас с Андреем еще один такой есть". От умиления я чуть не пустила слезу", — вспоминает Зелина.

Узнала она об акции по сбору игрушек по всей Германии из одной телепередачи, а потом в интернете нашла список адресов, где установлены специальные контейнеры. В ближайший из них, в Вуппертале, она и отвезла старые игрушки своих детей.

Инициатива из Гамбурга

Инициатива под названием Toys Company родилась в Гамбурге несколько лет назад. Академия при службе технического надзора Dekra, которая готовит к рынку труда тех, кто долгое время находился без работы, основала социальный проект — сеть ремонтных мастерских. В них временно трудоустраивают безработных и дают вторую жизнь старым игрушкам.

Сегодня такие мастерские есть почти в трех десятках немецких городов. Отремонтированные в них игрушки достаются детям, родители которых получают пособие по безработице. "В прошлом году такой возможностью воспользовались чуть более двух с половиной тысяч семей в Гамбурге", — подытоживает руководитель проекта Даниэль Фюрстенберг.

Lego во всех вариантах, книги, настольные игры, гоночные треки Carrera, детские велосипеды и самокаты, — выбор игрушек в магазине при гамбургской мастерской велик. В пандемию не принимаются только мягкие игрушки, потому что для них требуется специальная дезинфекционная обработка. Один раз в два месяца нуждающиеся семьи могут бесплатно получить до 10 игрушек на каждого ребенка.

Патриция Родригес как раз приобрела здесь новогодние подарки для своих троих детей. Для нее это хорошая возможность периодически радовать их новыми игрушками даже при очень скромном семейном бюджете. По ее мнению, этот проект — отличная идея не только для самых маленьких, но и для всех его участников.

Социальный проект и для взрослых

В гамбургской мастерской Toys Company занято 47 безработных. Дополнительно к пособию по безработице они зарабатывают здесь 1,6 евро в час. Среди тех, кто помогает рекламировать кампанию по сбору игрушек, собирать их, ремонтировать и раздавать, — квалифицированные столяры, кондитеры, продавцы, художники.

Кондитер по образованию Ульрике Келинг подрабатывает в мастерской с сентября прошлого года. "У меня есть драйв: я хожу на работу, я сделала что-то хорошее. К тому же я получаю здесь немного дополнительных к моему пособию денег. Когда я возвращаюсь домой, то знаю, что мой день прошел не зря", — улыбается она.

Детская солидарность

В 2020 году акция по сбору игрушек в Гамбурге, которая проводилась за несколько недель до Рождества, побила все рекорды.

Жители города собрали около 700 кубических метров старых игрушек — это примерно десять больших контейнеров, которые используются для морских перевозок. Сбор был хорошо организован. Гамбуржцы выставляли старые игрушки в специальных мешках у мусорных контейнеров, а сотрудники коммунальных служб отвозили их в центры вторичной переработки сырья. Там они сортировались и переправлялись в мастерские инициативы Toys Company.

Лицом гамбургской кампании стала известная спортивная обозревательница Моника Лирхауз. По ее словам, если дело доходит до солидарности. "Я считаю эту акцию невероятно важной, потому что сами дети заботятся о детях", — заявила в интервью агентству dpa 50-летняя телеведущая.