Детский психолог Наталья Беляева: "Не убивайтесь из-за вещей, которые совсем не важны!"

DELFI Woman представляет новую рубрику "Счастливое материнство", вести которую будет детский психолог, писатель, песочный терапевт и специалист по психосоматике Наталья Беляева. Она планирует делиться полезными материалами о воспитании детей и своими личными историями, вдохновляя на счастливое и неидеальное материнство.

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"Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня хочу пообщаться с вами через мою вторую книгу "Обретая крылья. Или как быть неидеальной, но счастливой мамой?".

Почему именно пообщаться через книгу, а не рассказать о ней? Потому, что иногда лучше один раз погрузиться в написанное, чем "слушать" пересказ.

Также я очень надеюсь, что для кого-то эти строки станут вдохновением или верой в лучшее. Итак.

Foto: Privātais arhīvs

"Страх одиночества покинул меня. Теперь я знаю, что сердце не разбивается от обид, нет грусти и отчаяния. Крепнет какое-то острое желание жить и творить! Есть желание навсегда забыть свое прошлое, но никак не получается, ибо боль была сильной. Есть раны в душе, но с ними уже нетрудно справиться, с ними спокойно. Я принимаю свое прошлое и свои раны и этим принятием залечивая их. Я знаю, куда идти, как пронести себя через жизнь в любви и тепле. Я осознала, что невозможно жить в настоящем и верить в будущее, не приняв свое прошлое. Я прощаю, отпускаю, принимаю и разрешаю себе счастье! разрешаю себе смелость быть лучше для себя! Хочу быть смелее, дышать полной грудью и наслаждаться солнцем, ветром, новыми объятиями мужа и улыбкой своих детей.

Вся наша жизнь запоминается мгновениями, а каждодневная суета уходит на второй план. Всегда есть миг, который хочется запечатлеть в своей памяти, проникнуться им и вспоминать его потом с улыбкой. Для меня ценность в том, чтобы максимально проживать эти моменты и сохранять их в своем сердце как клад".

Надеюсь, прочитав отрывки из моей книги, вы где-то улыбнулись, о чем-то задумали, а возможно, не согласились со мной.

Хочу поделиться с вами еще одной цитатой, это мое самое любимое послание для вас.

Foto: Privātais arhīvs

"Милая моя, хорошая, сейчас я обращаюсь к тебе! Пожалуйста, живи и помни, что жизнь конечна. В конце всех нас ждет печальная холодная черта, занавес. И никто не знает, что будет за ним.

Но сейчас ты создаешь свой мир, свою любовь, себя. Поэтому я тебя очень прошу: перестань так сильно убиваться из-за вещей, которые совсем не важны, которые лишь кажутся важными. По сути, они просто мираж.

Наслаждайся жизнью, наслаждайся собой.

Перестань так сильно вкладываться в детей, теряя себя.

Детям нужна здоровая, полная жизни, счастливая мама. Ведь тогда ты сможешь дать ребенку сценарий на безграничное счастье, сценарий на любовь!

Я прошу тебя, перестань обращать внимание на те вещи, которые в будущем ничего не будут значить. Перестань изводить себя, перестань думать о том, что совсем не имеет значения. Ведь через какое-то время ты и не вспомнишь об этих делах.

Наслаждайся собой, наслаждайся жизнью! Вдыхай ароматы цветов. Дари себе радость и счастье. Ты — это лучшее, что с тобой случилось!".

Помните, счастливая мама — здоровый и счастливый ребенок".