В фильмах и сериалах герои часто пользуются услугами частных детективов для того, чтобы выяснить, не изменяет ли им муж или жена. Однако такая практика существует и в реальной жизни — в том числе и у нас, в Латвии. Частные детективы помогают собрать информацию и доказать факт измены — эти материалы можно использовать даже при бракоразводном процессе.

Все тайное рано или поздно становится явным — вопрос только в том, когда и какой ценой. Одолеваемые подозрениями, люди способны совершать самые необдуманные поступки. Ревность может превратить уравновешенного человека в чересчур эмоционального и неуверенного в себе. Это на своем опыте прочувствовала и Мария, поделившаяся с порталом DELFI своей историей.

По ее словам, с бывшим партнером она совершенно случайно познакомилась на спортивном мероприятии. "У нас обоих было свое прошлое и опыт отношений", — рассказывает Мария. В то время она воспитывала девятилетнюю дочь, поэтому надеялась встретить человека с серьезными намерениями, который полюбил бы не только ее, но и ее ребенка. "И мне действительно казалось, что я встретила такого. В первый год отношений все было хорошо и красиво, но постепенно я стала замечать все больше красных флажков, и стало ясно, что "долго и счастливо" — это не про нас. Но тогда я была влюблена по уши, и верила, что всему виной его прошлые отношения, а благодаря моей заботе и любви он снова научится доверять".

Несмотря на то, что их отношения продолжались два года, они не жили вместе. Мария с дочерью ездила к нему в гости, а он иногда ночевал у нее. Мария считала, что со временем это изменится, поэтому не торопила события. Постепенно они стали отдалятся друг от друга и меньше времени проводить вместе. Он все чаще говорил о том, что стал слишком мало внимания уделять друзьям и у него не остается времени на себя. Мария старалась относиться к этому с понимаем, однако за таким поведением возлюбленного скрывалось нечто другое.

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