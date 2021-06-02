Доктора-клоуны напоминают: уделите внимание эмоциональному здоровью. И детскому, и своему

Родительство — это не только счастье, но и большая нагрузка. Доктора-клоуны выражают свое восхищение родителями и призывает бережнее относиться не только к детям, но и к себе.

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Когда речь идет о защите детей, принято говорить о безопасности, о каких-то внешних факторах, влияющих на благополучие ребенка и его счастливое детство. Доктора клоуны уверены: важны не только внешние условия, но и внутренние.

"Мы занимаемся больничной клоунадой и по своему опыту видим, как на здоровье ребенка сказывается его эмоциональное состояние. Более того — как возможность эмоциональной разрядки формирует саму атмосферу, создает среду, в которой все происходит комфортнее и эффективнее, даже самые неприятные процедуры", — объясняет руководитель "Др.Клоун" Марианна Миловска.

"Родители заботятся о том, чтобы ребенок чистил зубы и умывался, регулярно и правильно ел, гулял, дышал свежим воздухом и так далее. Понятно, что это первично — поддерживать физическое существование на должном уровне (привет первой ступени пирамиды Маслоу). Однако от психического и эмоционального здоровья зависит не столько сама жизнь, сколько ее качество", — подчеркивает Марианна.

"Забота о ребенке — это в том числе забота о том, чтобы ребенку было тепло и уютно в семье, чтобы он мог заводить друзей и вообще общаться с окружающими, постепенно учился управлять своей жизнью, был бы уверен в себе и своих силах, при этом оценивая риски и ситуацию (а не ожидал бы опасности на каждом шагу). Мог проживать и проходить через стрессовые ситуации, не впадая в панику по малейшему поводу (никому не нужны неврозы и прочая тревожность в будущем). А чтобы ребенок этому учился — нужна трепетная забота работа родителей, чтобы помочь ему пройти через любые жизненные ситуации, понять свои эмоции и самостоятельно с ними управиться", — уверена Марианна Миловска.

"Лучшее воспитание — это счастливые родители. Счастье, как радиация, облучает всех вокруг. Счастливый человек открыт. Открыт новому опыту, событиям и людям. Он спонтанен и свободен. Он быстро и легко обучается новому. И самое прекрасное, что это наше естественное состояние.

Задача доктора клоуна не в том, чтобы принести радость. А в том, чтобы создать ситуацию, в которой человек будет счастлив и свободен испытывать любые эмоции, поскольку эмоции помогают адаптироваться к новым обстоятельствам" — поделился художественный руководитель "Др.Клоун" Игорь Наровский.

Подробнее об эмоциональном здоровье рассказала Ольга Попейко, психодраматерапевт, руководитель Psiholoģijas aikido centra: "Душа и тело — две части одного целого! Как физическое состояние влияет на наше настроение, так и настроение влияет на организм. И это так! Когда долго и сильно болит нога, то замечаешь, что и настроения нет идти на прогулку или встречаться с друзьями.

Равно и противоположное, когда одолевает беспокойство и тревожность, со временем появляется суетливость, дисфункции органов и систем, появляется бессонница, усталость, нарушается внимание, память, не хочется общаться, нет настроения, нарушается сначала ритм дня и жизненный баланс. Нервная и эндокринная системы не успевают восстанавливаться, постепенно расхолаживается и иммунная система, а там и до болезни не далеко.

Организм, конечно, не сахарный, быстро не разваливается, но длительное воздействие негативных эмоций приводит к серьезным нарушениям тех органов и систем, которые в организме по ведомым только ему причинам являются слабыми.

Давно известно, что нервная, эндокринная и иммунная системы тесно связаны между собой. Известно, что положительные эмоции и впечатления помогают преодолеть любой недуг, дискомфорт и запустить процесс быстрейшего восстановления и скорейшего выздоровления, оздоравливают иммунитет и способствуют долголетию, в то время как негативные чувства и эмоции — замедляют все процессы в организме, потому как подавляют работу иммунной и эндокринной систем, способствуют развитию психосоматики и порочному кругу проблем.

Положительное отношение помогает преодолеть сложности и восстановить здоровье. Клоуны умеют удивлять! А удивление это эмоция, которая переключает восприятие с негативного спектра в позитивный и запускает оздоравливающий механизм гормонов. Клоуны умеют вовлекать в игру. А недирективная игра помогает добыть оздоравливающую спонтанность, как у ребенка, так и у взрослого и запустить в организме центр естественного оздоровления. Вот такая штука!"

"Др.Клоун" — общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; ее представители — 45 профессиональных медицинских клоунов — ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация "Др. Клоун" в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при постоянной и бесценной поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока "Food Union" и благотворительного фонда Петра Авена "Поколение".