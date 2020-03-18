Дошкольный педагог приглашает на онлайн-занятия малышей до 3 лет

В последние дни интернет-пространство заполонила информация о различных возможностях учиться, тренироваться и развлекаться онлайн. Однако практически все они предусмотрены для взрослых или детей школьного возраста. Восполнить данный пробел решила дошкольный педагог Сабина Бакилина — она приглашается заниматься самых маленьких.

В связи с чрезвычайным положением в Латвии семейный клуб Sabīnes ģimenes klubs закрылся на месяц. Для родителей и малышей — это настоящая социальная изоляция. И если детей более старшего возраста легче чем-то занять, то с малышами надо заниматься. Чтобы поддержать родителей, клуб решил перейти на форму дистанционного обучения.

Мы создали группу "Онлайн-школа малышей Сабины Бакилиной" на страничке нашего клуба в Facebook, где каждое утро публикуем 15-минутный видеоурок "Cмотри и повторяй!" с логоритмическими песенками, пальчиковыми играми и упражнениями для развития речи. Также каждый день для родителей снимается теоретический урок "Коротко о главном" с советами по гармоничному развитию малышей. Вдобавок высылаются идеи, чем занять малыша, используя простые бытовые предметы, которые есть у каждого дома под рукой", — рассказывает DELFI Woman ⁣дошкольный педагог, специалист в сфере раннего развития, руководитель клуба Сабина Бакилина.

На занятия приглашаются малыши в возрасте от 4 месяцев и до 3 лет.

Участие в группе на основе добровольной денежной благодарности в том размере, какой для каждой семьи в это непростое время возможно.⁣

Присоединяйтесь и проводите время увлекательно и с пользой! ⁣

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