Чрезвычайную ситуацию в Латвии объявили 12 марта, а четыре дня спустя, 16-го, появилась на свет моя дочка. "Короновирусная ты наша", — смеялись мы с мужем сквозь нарастающую тревогу и беспокойство: угораздило же ее родиться во время мировой пандемии и экономического кризиса. Учитывая то, что рождение ребенка, а тем более первого, уже само по себе является ЧП для родителей, то карантин, сокращение медицинской помощи и общая паника умножили наш стресс в несколько раз. Но ребенка не придержишь до лучших времен.

Во время беременности я все никак не могла определиться с роддомом — разрывалась между родильными отделениями Юрмальской больницы и больницы Страдиня. Но чрезвычайное положение быстро заставило меня сделать выбор.

Практически сразу же после объявления карантина Рижский роддом и больница Страдиня запретили любым партнерам присутствовать на родах. А этого я боялась больше всего — быть одной в больнице без какой-либо помощи и моральной поддержки.

Счастьем было то, что Юрмальское родильное отделение осталось в строю и гуманно разрешило присутствовать одному партнеру. Но, единожды переступив порог родильного отделения, партнер уже не мог оттуда выйти до выписки. И если он вышел, то обратного пути нет. Строго, но справедливо — я тут же сделала туда электронный запрос. Сделай я его позже, мест, быть может, там бы уже и не было.