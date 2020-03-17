Эстонские школы перешли на э-обучение: как это происходит на практике

Пока в Латвии еще только думают о том, как обеспечить с 23 марта обучение школьников в режиме онлайн, в Эстонии уже перешли на дистанционное образование. Первый день начался со сбоя работы системы. Подробнее рассказывает портал rus.delfi.ee.

Организация учебного процесса



1. Каждая школа организует учебный процесс в соответствии со своими возможностями и предоставляет необходимую информацию напрямую учащимся и их родителям. Она же помогает при решении возникших проблем.

2. Во время дистанционного обучения учителя доступны для общения и прилагают все усилия, чтобы каждый ученик получил всю необходимую информацию, в том числе содержание темы и дополнительные материалы.

3. Министерство образования и науки подчеркивает, что дигитальное обучение не означает, что учитель должен быть доступен для вопросов круглосуточно. Было бы разумно установить конкретный временной промежуток, например, для телефонных звонков.

4. Рекомендуется поддерживать тесный контакт с одноклассниками вашего ребенка и их родителями. Для общения лучше всего подходят обычные социальные сети и приложения.

5. В ходе дистанционного обучения оценки будут ставиться по обычной системе оценивания. Учитель должен объяснить ученикам, какие задания следует выполнить для получения оценки, в какой среде их выполнять и каким образом будет предоставлена обратная связь от учителя.

6. О технической стороне организации дистанционного обучения каждая семья заботится сама. Школы организуют обмен информацией и учебную работу таким образом, чтобы у всех была возможность принять в ней участие, независимо от обеспеченности семьи техникой.

Личный опыт корреспондента RusDelfi Дарьи Креховой



Первый день дистанционного образования в Эстонии начался со сбоя работы системы Ekool. Однако около 11-12 часов у части пользователей система вновь начала подавать признаки жизни. В итоге еще какое-то время ушло на то, чтобы распространить задание среди менее удачливых посредством внутриклассных групп и чатов в различных мессенджерах.

В общем и целом, в четвертом классе русскоязычной ласнамяэской школы все оказалось похоже на обычные домашние задания, возможно, чуть больше по объему, свои требования и объяснения именно относительно дистанционной работы успел выставить только учитель математики, но в первый день отправка заданий не потребовалась. Зато администрация школы прислала подробную видео- и текстовую инструкцию, как в дальнейшем отправлять задания через "E-kool".

Что стало понятно: что без родителя на первых порах даже 10-летнему ребенку довольно сложно — нужно организовать режим дня, структурировать время для заданий и гаджетов, помочь с техническими вещами и вовремя покормить. Так что в этом смысле больше повезло тем детям, чьих родителей тоже отправили работать на удаленку.

Обзор происходящего в эстонском фейсбук-пространстве показал, что многие школы подготовились весьма тщательно: часть учителей проводит видеоуроки с помощью Скайпа, многие высылают задания на электронную почту учеников, используют закрытые группы на Фейсбуке, Вотсапе и в Вайбере, системы для проведения уроков Google Classroom и Seesaw, сервис Google Docs, мессенджер Discord, сервис учебных материалов Opik, и даже выдают в печатном виде на руки. Кто-то из учеников должен быть у компьютера в строго определенное время — для связи с учителем, некоторые в первый день успели не только выслать выполненные задания преподавателям, но и написать контрольные и уровневые работы.

Задания задают по всем предметам, в том числе по музыке, рисованию и даже по физкультуре — кому-то предстоит написать рефераты по теме, а кто-то приседает под зорким глазом видеокамеры и отправляет запись учителю.

Свои задания ученикам присылают и учителя дополнительного образования из школ по интересам и спортивных секций.

Комментарии читателей о дистанционном обучении





— "А что делать родителям, у которых нет денег на покупку компьютера или мощный интернет? Правительство, вы же не создали условия, когда наличие компьютера и скоростного интернета были бы доступны людям по цене картошки".

— "Интересно, каким образом родители могут помочь с занятиями, если большинство в лучшем случае с 8:00 до 17:00 на работе? И как быть если в семье не один, а два или три школьника разных возрастов. Какие настольные игры, если в 18:00 нужно будет заниматься учебой?".

— "По-моему, нужен в определенное время прямой урок по компьютеру и дополнительно должны быть записанные видеоролики с объяснениями урока (для того, чтобы если ребенок не понял сам, мог позже посмотреть с родителями). Так как многие родители все же на работе, а ученики дома, а объяснить родители не могут как нужно, поскольку система обучения у них была немного другая, чем сейчас. И должна быть возможность, если ребенок не понял, задать вопросы учителю".

— "Сделали бы каникулы, все равно это не учеба! Весной особенно — то спортивные дни, то экскурсионные, то дистатные или сокращенные предпраздничные и т.д.".

— "Хоть у нас и Е-тигр, и Е-гос-во, но по факту никто к этому не готов. Учителя, особенно в возрасте, шарахаются от компьютера, родители на работе, сложно контролировать, что делает ребенок, даже если и включить удаленку, это постоянное отвлекалово и мешает нормальной работе, так что наше государство только может говорить, а на деле ничего не сделано".

— "Школам и учителям сейчас необходимо продумать многие вещи и создать для многих совершенно новые способы обучения. Это займет время. ЭТО ДОЛЖНО было быть готово уже давно. Параллельно. В наше время это и естественно, и обязательно".

— "Учитель может дать нам совет? Мы и так сидим с детьми и учим уроки, проверяем, ищем материал на ютубе. Теперь учителя ничего не объясняют на уроке, за редким исключением. Вспомнили, что много бедных семей, и у детей нет не то, чтобы отдельной комнаты, чтобы спокойно учиться в виртуальном классе, а нет даже нормального оборудования, компьютера, интернета. Вот ваше е-государство в чистом виде. Поглядим, что из этого выйдет".

— "Дистанционное обучение работает. Все молодцы!".