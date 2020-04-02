Это не шутка: елгавчанка Марина в свои 50 лет 1 апреля стала мамой

"Теперь я точно знаю, что в 50 лет жизнь только начинается", — подчеркивает в беседе с DELFI Woman жительница Елгавы Марина. Она по собственной инициативе вызвалась рассказать свою историю. Во-первых, чтобы дать надежду всем, кому в силу своего возраста пока не удается стать родителями. Во-вторых, чтобы поблагодарить всех врачей за их профессионализм, потому что без их поддержки этой истории не было бы. В-третьих, разбавить информационное пространство и в эти непростые для всего мира дни поделиться чем-то радостным.

Жизнь продолжается. Об этом как нельзя лучше свидетельствует история Марины, которая 1 апреля 2020 года в свои 50 лет стала мамой. Она настолько счастлива, что ей очень хочется поделиться своей историей с другими.

"Несмотря на то, что нам с супругом по 50 лет, мы находимся в хорошей физической форме, полны сил, я всегда очень тщательно следила за своим здоровьем. Вот только забеременеть из-за возрастных изменений в организме самостоятельно никак не удавалось. Конечно, мы собирали информацию о том, каковы наши шансы, и когда поняли, что без помощи врачей у нас, скорее всего, ничего не получится, не стали тратить время зря и записались на консультацию в клинику, которая, судя по отзывам, помогла многим возрастным семьям", — вспоминает Марина.

Не попробуем — пожалеем



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Так супруги познакомились с гинекологом-репродуктологом, руководителем клиники My Clinic Riga Марисом Арайсом. "Он очень подробно и доступно объяснил с медицинской точки зрения, какие могут быть риски, последствия, честно сказал, что это будет очень большая нагрузка на организм, если мы выберем вариант искусственного оплодотворения и что никакой гарантии в этой ситуации нет. Нас не уговаривали, нам ничего не рекламировали, а просто предоставили информацию и дали время все хорошенько обдумать. И мы думали. А потом решили, что если не попробуем, то будем потом жалеть".

На тот момент Марине было 48 лет. Для того, чтобы провести все необходимые обследования, подготовить организм к искусственному оплодотворению, психологически настроиться к разному развитию событий, понадобилось два года. "Я знаю, что многим кажется, что это очень дорого. Но мы самые простые люди, не публичные, не звезды и для нас все цены были адекватными".

Спустя два года, когда удалось исключить явные факторы риска, Марину допустили до процедуры ЭКО. Она понимала, что, даже пройдя такой большой путь, может ничего не получиться, а если все пройдет успешно, то хватит ли сил выносить ребеночка. Но вскоре, когда врач сообщил о том, что все удалось, не было никаких сомнений, только чувство огромного счастья.

Роды на 31-й неделе

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Всю беременность Марина наблюдалась у гинеколога Юриса Ильенкова. "Я очень благодарна ему за внимательное отношение и то спокойствие, которое он вселял в нас".

Все проходило хорошо, пока не наступил третий триместр. "Нас предупреждали, что это будет самый опасный и тяжелый период. Тут мой возраст стали о себе напоминать, и мы понимали, что каждый новый день экзамен и для нас, и для нашего малыша. В какой-то момент сильно подскочило давление и меня доставили в Елгавскую городскую больницу. Помощь была оказана незамедлительно. Там Все было настолько профессионально, корректно, врачи помогали всеми возможными способами сохранить беременность. Постоянно рядом были Оксана Слободян, Лариса Шушпанова и Ина Бегендикова".

Поскольку ситуация была нестандартной (по словам врачей, впервые в Елгаве кто-то рожал в 50 лет) и вскоре стало ясно, что роды будут проходить в экстренном порядке, Марину перевели в Ригу в больницe имени П.Страдиня.

"Здесь врачи снова поразили меня своим отношением. Руководитель Центра перинатального ухода Сандра Витиня сразу сказала, что не стоит волноваться, ситуация под контролем, медики справятся с поставленной задачей. И 1 апреля в 14:54 путем кесарева сечения появился на свет наш замечательный сынок. Вся команда врачей больницы Страдиня выполнили свой долг на самом высоком уровне. Если бы не они — профессионалы своего дела -, возможно, наша семья не была бы сейчас так счастлива. Также хочу сказать отдельное спасибо слаженной работе специалистов iVF Riga, которые сразу после рождения малыша сделали забор стволовых клеток, это наш вклад в будущее нашего ребенка".

Первая встреча — по WhatsApp

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Малыш родился на 31-й неделе и сейчас находится в интенсивной терапии. По словам врачей, ситуация стабильная, просто нужно время, чтобы он немного окреп и его можно было вместе с мамой перевести в Детскую клиническую университетскую больницу.

Поскольку сейчас во всех медицинских учреждениях соблюдается строгий карантин, папа сына пока видел только по WhatsApp. "Мне разрешили сделать одну фотографию, ее я и отправила. Мы с понимаем относимся к действующим правилам".

Факт беременности Марина не особо афишировала, поскольку никто не знал, как будут развиваться дальнейшие события. "Если бы ничего не получилось, мы бы встали на очередь на усыновление ребенка".

Оглядываясь назад, Марина подчеркивает, что ни о чем не жалеет. "Не опускайте руки, если у вас не получается забеременеть, но и не ждите 3-5 лет. У нас в Латвии очень хорошие врачи, мне так хочется каждому из них сказать спасибо. Не передать словами, какое счастье я испытываю. В 50 лет жизнь только начинается".