ФОТО. Как прошел рождественский марафон фонда "Bērnu rīts"

412 исполненных желаний детей, оставшихся без попечения родителей — такова статистика рождественского благотворительного марафона этого года, организованного фондом "Bērnu rīts".

В присутствии воспитанников и педагогов филиалов "Рига", "Плявниеки" и "Тейка" Государственного центра социальной опеки "Рига" (далее — VSAC "Рига"), а также структуры RPBJC "Иманта", представителей Министерства благосостояния и команды поддержки фонда "Bērnu rīts", в пятницу, 27-ого в декабря, в гостинице "Kempinski" — в духе Рождественской сказки и сопровождении песен Маркуса Ривы и группы "Musiqq" — завершился ежегодный благотворительный марафон.

"В этом году мы получили в два раза больше писем, чем в прошлом — 412 желаний детей, которые были присланы нам из 20 детских домов по всей Латвии. Спасибо всем и каждому, кто в предпраздничной суете нашел время и возможность стать послом добрых дел, подтвердив тем самым, что вместе мы сила", — рассказывает руководитель благотворительного фонда "Bērnu rīts" Ярослава Томашевич. По ее словам, с каждым годом все больше предприятий и известных людей присоединяются к движению.

Среди гостей праздника были воспитанники детских домов и их воспитатели, волонтеры, известные в обществе люди и другие заинтересованные. На данный момент в филиалах VSAC "Рига" — "Рига", "Плявниеки" и "Тейка"; а также структуре RPBJC "Иманта", живет более 130 детей в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей.

Команда благотворительного фонда "Bērnu rīts" выражает благодарность всем, благодаря кому Рождественская сказка была возможна — гостинице Grand Hotel Kempinski Riga за теплый прием, предприятиям TRUST kids, iDental, Dalila lashes, Veselības centrs 4, Rimi Latvia, EnVers Group и Orange Toys, музыканту и ведущему Маркусу Риве, группе Musiqq, саксофонисту Янису Даневицу и пианисту Отто Ковчи за музыкальные представления, SkanaGaisma.lv за техническое обеспечение мероприятия, компаниям Mix Max, Latvijas Roze и Bons.Balloons за украшение помещений, Aqua Angels Latvia за воду, Laboratorium.lv за яркое химическое шоу, Daniels Danilovs Media за видеосъемку, Деду морозу Айнарсу Ашаксу и Снегурочке Эвии Вилновиче, а также Готардо Ронитису и Виктории Романовской за запечатление мероприятия на фотографиях.