ФОТО. Мамы малышей устроили флешмоб "Моя первая пандемия"

С тем, что сейчас происходит в мире, каждый справляется в силу своих возможностей. В сложных ситуациях зачастую очень помогает чувство юмора. Чтобы немного отвлечься от огромного потока информации о коронавирусе, родители малышей запустили в социальных сетях флешмоб по названием "Моя первая пандемия".

Флешмоб "Моя первая пандемия" запустила в Instagram многодетная мама Кристина Уэкер из Питтсбурга, штат Пенсильвания. Чтобы отвлечь семилетнюю дочку Райли, которая очень обеспокоена, что будет с миром из-за пандемии коронавируса, предложила сфотографировать трехмесячную сестренку Тайлер в окружении упаковок дезинфицирующих салфеток, мыла, туалетной бумаги, и других предметов, приобретших в наше время огромную важность.

Фото со слоганом "Моя первая пандемия" и хештегом #babysfirstpandemic Кристина опубликовала в своем профиле в Instagram, подписав его "Мы подготовились".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brittany 🧜🏻‍♀️ (@britt_rarick) 13 Мар 2020 в 6:28 PDT

"Мне хотелось, чтобы Райли, оглядываясь потом на этот период своей жизни, вспоминала бы лишь чувство, что ее любят и оберегают, — объяснила Кристина в интервью TODAY Parents. — Устроить фотосессию — один из способов привнести немного света и позитива в ту ситуацию, в которой мы все оказались. К тому же мы и так фиксируем все важные моменты в жизни Тайлер, почему бы не зафиксировать и этот?".

Идея отметить пандемию, как важную веху в жизни ребенка, так понравилась родителям всего мира, что мамы и папы начали массово выкладывать в Instagram забавные фото своих малышей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikayla Wells (@mickeyfreee) 19 Мар 2020 в 8:42 PDT

Сейчас набралось уже более 900 фотографий под хештегом #babysfirstpandemic.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TODAY Parents (@todayparents) 18 Мар 2020 в 12:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carolyn (@heyitscarolyn) 17 Мар 2020 в 6:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessi (@jessihardy) 14 Мар 2020 в 8:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Anderson (@sarah_racing) 23 Мар 2020 в 11:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mel_ORDP (@mel_ordp) 23 Мар 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Whitney Peiser (@whitpeiser) 23 Мар 2020 в 8:42 PDT

"Мы уверены, что какими бы ни были события, происходящие в нашей жизни, юмор и смех помогают оставаться на позитиве и не терять надежду", — говорит еще одна мама, принявшая участие в флешмобе, Бриттани Рарик из штата Западная Вирджиния. Она тоже сейчас сидит дома с тремя детьми, и поделились фотографией своей 4-месячной дочки Лоры Джин.

Мамы, внезапно оказавшиеся запертыми в четырех стенах вместе с детьми, пишут о том, что этот флешмоб оказался очень важен для них, потому что помог почувствовать, что они не одни, дал возможность взглянуть на ситуацию с юмором и принять ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kyrsten Stockman (@kyrstennicolexoxo) 22 Мар 2020 в 2:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asiah Denice 🎀 (@asiahdenice) 22 Мар 2020 в 12:41 PDT