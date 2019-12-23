ФОТО. Мечты сбываются: отец трех детей создает платья диснеевских принцесс

Порой может показаться, что наши мечты настолько грандиозны, что их невозможно реализовать, однако отец трех детей доказал обратное. Нефи Гарсиа больше известен миру как папочка-дизайнер (Designer Daddy), начавший свою карьеру, изготавливая для своих детей костюмы героев Диснея. Благодаря семье он смог воплотить в жизнь мечту о карьере дизайнера.

Нефи познакомился с персонажами фильмов "Дисней" еще в детстве, когда его папа принес домой видеокассету с мультфильмом "Красавица и Чудовище". Уже тогда его очаровала красивая одежда главных героев фильма.

Развивался и интерес к шитью. Художник в интервью "Disney Style" рассказал, что шить его научила бабушка, которая часто этим занималась. "Помню, нередко играл под бабушкиной швейной машинкой, ожидая, когда какой-то лоскуток упадет на пол, и я смогу забрать его себе. Так я стал сшивать вместе разные обрезки".

Сейчас Нефи регулярно получает многочисленные заказы от фанатов мультфильмов "Дисней", желающих получить красивые костюмы Золушки, Белоснежки и других персонажей. За его работами люди следят и в социальных сетях. В сети "Facebook" у него больше 320 тыс. подписчиков, а в "Instagram" число фолловеров превышает 357 тысяч.

View this post on Instagram A post shared by Nephi Garcia (@designerdaddy_) on Sep 19, 2019 at 2:19pm PDT

Прозвище "папочка — дизайнер" Нефи получил совсем случайно. У него спрашивали, можно ли в его соцсетях посмотреть и другие работы. И тогда дизайнер создал аккаунты в "Instagram" и "Facebook", где взял себе такой никнейм.

View this post on Instagram A post shared by Nephi Garcia (@designerdaddy_) on Jan 31, 2019 at 2:59pm PST

Сегодня работы талантливого дизайнера общепризнанны не только в США, но и во всем мире, но так было не всегда. В интервью "Disney Style" он рассказал, что несмотря на его воодушевление и желание стать дизайнером, в детстве родители эту идею не одобрили. "Прямо как Салатный Листок (принцесса из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история") я жил в небольшом поселке, где никто мне не верил", — добавляет Нефи.

Родители не считали идею сына достаточно серьезной, тогда как его сестра думала иначе. Она экономила на ежедневных расходах, чтобы помогать брату приобретать все необходимые для творчества материалы. Так он втихаря от родителей развивал свой талант.

View this post on Instagram A post shared by Nephi Garcia (@designerdaddy_) on Jan 15, 2019 at 6:00pm PST

Нефи встретил свою будущую жену, и она стала огромной опорой, подбадривая мужа делать то, что ему так нравилось, даже тогда, когда в семье были финансовые проблемы. "Она давала мне возможность быть таким, какой я есть, быть свободным, но ради этого сама очень многим жертвовала. Я очень благодарен своей жене за это".

View this post on Instagram A post shared by Nephi Garcia (@designerdaddy_) on Oct 24, 2019 at 8:17pm PDT

Первым изготовленным Нефи костюмом было платье, которое в несколько движений можно было превратить в другой праздничный наряд. Изначально он хотел сделать для своей дочки голубое платье Золушки, однако жена предложила бросить вызов самому себе и создать наряд, который возможно превратить во что-то другое.

Нефи понадобилось три дня, чтобы придумать, как реализовать задумку любимой. Конечный результат удивил всех. "Я это платье изготовил с любовью, и моей главной целью было порадовать дочку". Именно это открытие способствовало развитию его бизнеса.

View this post on Instagram A post shared by Nephi Garcia (@designerdaddy_) on Jun 4, 2019 at 12:41pm PDT

"Для меня очень важно делиться с другими своими работами, потому что я хочу доказать, что независимо от того, где человек родился и вырос, он может добиться успеха и жить лучшей жизнью. Мечты сбываются. Если любить то, что делаешь, и это доставляет удовольствие, то твой труд не останется незамеченным".