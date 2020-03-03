ФОТО. "Очень быстрые роды. Четыре часа". Как на следовавшем из Стокгольма в Таллинн пароме появился на свет ребенок

29 февраля на следовавшем из Стокгольма в Талллин пароме Baltic Queen родилась девочка. По словам Рийны Оргла, которая принимала роды, все произошло очень быстро. Подробнее рассказывает портал DELFI в Эстонии.

"Я только что поела, сходила в баню. Уже находясь в своей каюте, я услышала призыв — моряки называют это позывными — о том, что если среди пассажиров есть врачи, нужна их помощь", — рассказывает эстонка Рийна Оргла, которая уже 11 лет живет в Норвегии. Раньше в Эстонии она работала акушеркой.

"Внутреннее чувство подсказало мне, что нужно идти", — вспоминает женщина.

Рийна направилась на шестую палубу, где располагается инфостол. Туда же пришел еще один пассажир — Мадис, который имел опыт работы на скорой помощи. "Он отправился искать девушку, которая, как выяснилось, училась на медсестру, — продолжает Рийна. — Они мне очень помогли в каюте с принятием родов".

Когда они все втроем прибыли в каюту, их встретил судовой врач. Он сказал, что вертолет за роженицей не прилетит, поскольку она первородящая. Рийна измерила женщине давление, послушала сердцебиение. "Никаких мониторов ведь там не было. Я все проверяла на ощупь. Спросила, когда отошли и воды и прочее".

Тут Рийна заметила, что ребенок опустился в родовые пути. "С момента моего прибытия не прошло и получаса, как ребенок уже начал выходить. Очень быстрые роды. Четыре часа. Для первородящих такое не свойственно".

Рийна положила ребенка на грудь матери, а отец перерезал пуповину. По прибытии в порт Мариехамна женщину и ребенка передали скорой.

Несмотря на то, что народу вокруг было много, по словам Рийны, ей никто не мешал. "Это было великолепно! Там были охранники, родственники, просто сочувствующие… Они обнимали, жали руку и благодарили. Адреналин зашкаливал! Иными словами: для меня это тоже был потрясающий опыт. Все были такими спокойными. Мать — супер-молодец. И отец, конечно, тоже. Это вообще супер-случай!".