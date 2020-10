ФОТО. Почему важно мыть руки: 186 предметов, к которым ваш ребенок прикасается за день

Британский бренд мыла Lifebuoy решил наглядно показать все то, к чему в течение 24 часов прикасается ребенок — от мягких игрушек до школьной формы, тем самым подчеркнув важность того, чтобы дети регулярно мыли руки в течение дня, особенно во время пандемии Covid-19.

Как пишет The Daily Mail, было проведено исследование, в ходе которого велось наблюдение за повседневной жизнью детей и записывалось все, к чему они прикасались с момента пробуждения до момента, когда они засыпали.

Затем было взято среднее количество предметов и составлена репрезентативная выборка. А для того, чтобы наглядно это показать, участники эксперимента сделали снимок, на котором разложили все, чего касались детские руки — от игрушек до сиденья унитаза.

Как вы видите, на фотографии оказалось множество предметов, в том числе различные гаджеты, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, одежда и бытовая техника.

The 186 items YOUR child touches in a dayhttps://t.co/p3ARevg4rl