ФОТО. Почему важно мыть руки: 186 предметов, к которым ваш ребенок прикасается за день

Британский бренд мыла Lifebuoy решил наглядно показать все то, к чему в течение 24 часов прикасается ребенок — от мягких игрушек до школьной формы, тем самым подчеркнув важность того, чтобы дети регулярно мыли руки в течение дня, особенно во время пандемии Covid-19.

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Как пишет The Daily Mail, было проведено исследование, в ходе которого велось наблюдение за повседневной жизнью детей и записывалось все, к чему они прикасались с момента пробуждения до момента, когда они засыпали.

Затем было взято среднее количество предметов и составлена репрезентативная выборка. А для того, чтобы наглядно это показать, участники эксперимента сделали снимок, на котором разложили все, чего касались детские руки — от игрушек до сиденья унитаза.

Как вы видите, на фотографии оказалось множество предметов, в том числе различные гаджеты, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, одежда и бытовая техника.

The 186 items YOUR child touches in a dayhttps://t.co/p3ARevg4rl — Daily Mail Femail (@Femail) October 15, 2020



Результат эксперимента в очередной раз показал и доказал то, насколько важно мыть руки, особенно в контексте распространения коронавируса. "Лучший способ защититься от Covid-19 — частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу", — говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

В ходе опроса, проведенного в Латвии в рамках кампании "Мойте руки правильно!", подтвердилось, что Covid-19 внес изменения в привычки ежедневного мытья рук 77% респондентов — они стали чаще мыть руки.

Однако недостаточно часто это делать, важно еще делать это правильно. Если раньше под этим словом подразумевалось как минимум секунд 15, а в идеале 20, то сейчас специалисты настоятельно рекомендуют мыть руки хотя бы 40 секунд.

Обратите внимание на то, что полоскание рук под проточной водой — это НЕ мытье рук. Руки нужно мыть с мылом, потому что входящие в его состав поверхностно-активные вещества избавляют кожу от большинства находящихся на ней микроорганизмов. В среднем на руках человека находится 840 000 различных микроорганизмов, жизненный цикл которых может достигать 3 часов.

Кстати, с целью заинтересовать детей мыть руки, в начале сентября в Латвии была даже выпущена специальная песенка, которую исполнил Интарс Бусулис.