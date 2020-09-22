ФОТО. Состоялось четвертое празднование Дня детской реабилитации

В понедельник, 21 сентября, масштабным празднованием в реабилитационном центре POGA в четвертый раз отметили День детской реабилитации. В ходе мероприятия детям с нарушениями двигательных функций была предоставлена возможность активно провести время с ровесниками и семьями, участвуя в спортивных эстафетах и творческих мастерских, расписывая лица и слушая музыкальные представления, играя со специально обученными собаками-терапевтами и угощаясь сахарной ватой, бельгийскими вафлями и другими лакомствами.

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Праздник ознаменовал начало Недели детской реабилитации — особой недели, которая проводится в рамках благотворительной акции, организуемой совместно реабилитационным центром POGA и розничной сетью Maxima Latvija, в целях содействия развитию реабилитационной отрасли для детей с нарушениями двигательных функций и пониманию населением потребностей детей и проблемы их интеграции в общество.

"Мы очень ценим то, что реабилитация и встречи в центре POGA могут быть и праздником, а не только тяжелой ежедневной работой. Детям и семьям важно встречаться и чувствовать поддержку, общаться со специалистами и содержательно проводить время. Спасибо многолетнему спонсору POGA — компании Maxima Latvija, которая понимает потребности детей и семей и оказывает важную поддержку в будни и праздники", — сказала руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

"Мы выступаем за семьи и их благополучие, поэтому уже на протяжении нескольких лет идем рука об руку с детским реабилитационным центром POGA, помогая детям с функциональными нарушениями и их родителям. Нынешний год был непростым для нас всех, в особенности — для маленьких пациентов, которые во время чрезвычайной ситуации были лишены реабилитационных занятий. Поэтому мы особенно рады возможности поздравить маленьких пациентов POGA и их семьи с праздником открытия Недели реабилитации и гордимся тем, что можем быть частью прекрасной традиции праздника реабилитации уже четвертый год и вместе расти, ведь этот год — первый, когда праздник реабилитации отмечается на протяжении целой недели", — сообщил корпоративный руководитель Maxima Latvija Янис Ванагс.

В рамках Недели реабилитации — с 21 по 25 сентября — детям и подросткам с нарушениями двигательных функций, а также их семьям и спонсорам будет предоставлена возможность участвовать в различных познавательных и развлекательных тематических мероприятиях: дне баловства родителей, дне открытых дверей для профессионалов, дне друзей POGA и киновечере для подростков.

Дополнительная информация о программе и мероприятиях опубликована на домашней странице центра POGA.