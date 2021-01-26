ФОТО. "Я мечтал стать директором цирка": история Оливера Шаффера, который потратил полмиллиона евро на детский конструктор

Оливер Шаффер создает диорамы из фигурок и деталей конструктора Playmobil. А началось все с цирка, который уже успел побывать даже в Лувре. Подробнее эту удивительную историю рассказывает Deutsche Welle.

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Пожалуй, не будет преувеличением, сказать, что нет в Германии такого ребенка, у которого не было бы фигурок Playmobil. Много в стране и коллекционеров игровых наборов и конструкторов, в том числе этой марки. Впрочем, что только немцы ни коллекционируют: и кукол Барби, и граммофоны, и пуговицы. Но история Оливера Шаффера — особенная.

Он является обладателем самой большой коллекции Playmobil в мире. Оливер — художник, который создает диорамы из фигурок и наборов конструкторов Playmobil. Ему 42 года.

В 2021 году он отмечает 20-летний юбилей своего "выставочного" увлечения конструктором Playmobil. Лучшие немецкие музеи приглашают его к себе, чтобы предоставить площадку для него необычных выставок. Но пусть Оливер сам расскажет о том, как он стал востребованным в такой специфической области.

DW: Оливер, как давно ты собираешь свою коллекцию?

Оливер Шаффер: Мне было три года, когда я получил в подарок на Рождество свой первый Playmobil: фигурки отдельных животных, фургончик и зоопарк. Ребенком я мечтал стать директором цирка. Потом захотел стать преподавателем танцев, и я им стал в итоге. Какое-то время я выступал в мюзиклах, потом работал в бюро по отборе артистов для шоу на круизных морских лайнерах. А теперь я устраиваю выставки.

— Речь идет о 8-10 выставках в год, как я понимаю.

— Да, до пандемии было именно так. Сейчас, конечно, меньше. Но это стало моей полноценной работой. Ничем другим в профессиональном плане я сейчас больше не занимаюсь. На подготовку выставки, в среднем, уходят два года: от разработки концепции, подготовки флаеров и до создания диорам.

Миллион деталей

— И сколько времени уходит на то, чтобы собрать такую диораму?

— Это кульминация всего процесса, генеральная проба. Я приезжаю на место за три недели до открытия — с багажом от 80 до 100 коробок; и приступаю к работе. От десяти дней до двух недель собираю ландшафты — с девяти утра до девяти вечера.

— Сто коробок… А где ты хранишь все свои экспонаты?

— Они больше не хранятся у меня дома, так как их стало слишком много. Дома у меня есть два помещения: шоу-рум и мастерская, но остальное — это свободная от Playmobil пространство. Вы не найдете ни одной детали. Для хранения всей коллекции, а это более миллиона отдельных деталей и более 300 тысяч фигурок, я арендовал складские помещения в городе Киле. В Гамбурге, где я сейчас живу, слишком высокие цены. Сейчас на 200 квадратных метрах у меня стоят примерно 600 боксов объемом 130 литров каждый. Все фигуры и детали тщательно отсортированы по темам.

Как цирк попал в Лувр

— И все это ты собирал с трехлетнего возраста?

— В детстве я обожал играть в "Цирк Оливера", но потом я благополучно забыл про Playmobil, уехал учиться в Гамбург, и весь конструктор оказался в 15-ти коробках на чердаке. И вот в период работы в мюзикле мне позвонили из Playmobil (баварская фирма Geobra Brandstätter с 1974 года делает пластмассовых человечков. — Ред.) и сказали: "У вас же есть коллекция. Вы прислали нам фотографию своего цирка, когда были ребенком. Мы бы хотели пригласить вас принять участие в нашей выставке в Шпейере".

На тот момент я вообще не был уверен, что игрушки еще сохранились у родителей. Съездил в Киль и обнаружил, что все на месте. Сначала было как-то странно: я — взрослый мужчина и показываю свои детские игрушки. Но в Шпейере я познакомился с другими коллекционерами. Дальше — больше.

Меня пригласили на очередной юбилей фирмы во Францию. Я не сразу обрадовался этой идее, все-таки у меня была работа и я уже давно забыл про Playmobil, но выставка организовывалась в Музее декоративного искусства в Лувре. Разве я мог отказаться?! Мой цирк — в самом центре Парижа!

Мы стояли с отцом и смотрели через стекло на него. По щекам отца текли слезы. Он тоже не мог даже подумать о том, что его подарок на Рождество окажется спустя годы в музее.

Полмиллиона евро — на игрушки

— А теперь вы — амбассадор бренда. И по вашему желанию могут теперь сделать любую фигуру?

— Нет (смеется). Я придумываю композиции из того, что есть в коллекциях. Подхожу творчески: из магазина делаю центр космических исследований, перекрашивая его в другие цвета, но очень аккуратно. Некоторые распиливают наборы, мастерят дополнительные детали из дерева, но я стараюсь сохранить оригиналы. Приходится экспериментировать.

Я люблю дополнять коллекции. Например, первой игрушкой, которую я приобрел уже во взрослом возрасте, стал туалет, вернее, 6 мобильных туалетных кабинок DIXI от Playmobil. Я поставил их в своем цирке. Ребенком я очень любил ходить на цирковые представления, но таких общественных туалетов тогда не было, этого очень не хватало.

— А на ваших выставках тоже, как и во многих музеях, нельзя трогать экспонаты руками?

— Диорамы нельзя, но на выставках всегда есть столы с наборами, в которые дети могут играть. Они, как правило, минут двадцать смотрят экспозицию, а потом еще два часа играют. И это здорово! На моих выставках побывало уже около пяти миллионов посетителей. Половина из них — дети.

— А вам эти наборы дарят?

— Это было бы классно, но на самом деле я сам покупаю материал для своих экспозиций. 98 процентов я купил на свои деньги. Полмиллиона евро я уже точно инвестировал в свою коллекцию.

— Дети, наверняка, в восторге, когда узнают, чем вы занимаетесь, а как реагируют взрослые?

— Сначала с иронией, но когда узнают, насколько я востребован, какая за всем этим стоит работа, начинают относиться с уважением.

— А любимая фигурка у вас есть?

— Это все равно, что если бы у меня было много детей, и вы бы спросили, кто самый любимый... Но с детства я очень люблю цирк и неравнодушен к клоунам. У меня есть все фигурки-клоуны за всю историю существования Playmobil.