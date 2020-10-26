Герой земляничной поляны: рижанка выпустила книгу-помощник для родителей

Осенью 2020 года вышла вторая книга рижанки Елены Скуратовой "Герой земляничной поляны". Сборник из девяти добрых поучительных сказочных историй про Ежонка станет отличной книгой-помощником для родителей дошкольников.

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Каждая сказка посвящена важной теме, которая возникает в жизни ребенка: дружба и ответственность, безопасность и умение соблюдать порядок, принятие своих особенностей и стремление быть полезным другим. Цветные иллюстрации передают уютную атмосферу сказок, а вопросы в конце книги помогут обсудить с ребенком прочитанные истории.

Цель данной книги подарить детям интересное время со взрослым, способствовать общению, укреплению эмоциональной связи, и воспитанию позитивных черт характера.

Книга была выпущена небольшим тиражом и в настоящий момент доступна для заказа здесь и для ознакомления в детском зале Национальной библиотеки. На странице сайта есть возможность скачать раскраску-пальчиковый театр для совместного творчества и работе с данной книгой, а также послушать аудиосказку.

Foto: Privātais arhīvs

Ксения Килупе, магистр психологии здоровья, психолог-сказкотерапевт, икогенолог (специалист по работе с семьей) в своей рецензии пишет следующее: "Если вы выбрали эту книгу, значит для вас важно, чтобы дети были веселыми и активными, самостоятельными и доброжелательными, помогающими и любознательными, инициативными и уверенными в себе, открытыми и сопереживающими, то есть психологически здоровыми, счастливыми и успешными. Если вы действительно всего этого хотите, то эта книга для вас.

Она поможет не просто провести время со своими детьми, она поможет поразмышлять о жизни. А ведь ребенок — очень благодарный слушатель, и он сам кое-что уже знает о жизни. И к четырем-пяти годам может даже поделиться своими мыслями и чувствами".