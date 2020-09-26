"Гиперактивный" ребенок — как с ним жить и как его обучать

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — феномен, о котором в последние годы говорят очень много. Подобным термином психологи, врачи и педагоги обозначают особенный поведенческий тип ребенка. Такому ребенку трудно усидеть на месте, его движения хаотичны, а внимание настолько не сконцентрировано, что порой он не может заниматься одним и тем же делом дольше нескольких секунд. Что это за феномен и как помочь детям с СДВГ обрести способность контролировать себя и удерживать внимание, DELFI рассказывает руководитель Montessori studija Алина Лебедева.

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Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности

Синдром дефицита внимания и гиперактивности характеризуется следующими признаками в поведении ребенка:

повышенная активность,

импульсивность,

неразвитые навыки концентрации внимания,

недостаточно развитые навыки самоконтроля,

повышенная утомляемость в ходе учебной деятельности.

Часто мы видим, что ребенок может часами неустанно бегать, но при этом даже несколько минут продуктивного занятия могут сильно его утомить. Именно поэтому дети с подобным типом поведения не могут успешно обучаться в традиционном детском саду или школе либо полноценно участвовать в каком-либо кружке по интересам.

Для предупреждения возможных недоразумений следует отметить, что не стоит навешивать ярлык "СДВГ" на всех без разбора детей, которые не могут полчаса бездвижно просидеть на стуле. Определенная хаотичность поведения и быстрые переключения внимания в принципе характерны для большинства детей дошкольного возраста. О проблемах можно говорить только тогда, когда поведение ребенка заметно отличается от поведения сверстников.

СДВГ — миф или реальность?

СДВГ проявляется уже в раннем детстве. Важно понимать, что данный синдром всего лишь характеризует особенности поведения ребенка, но не объясняет их причины.

Среди экспертов нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что такого заболевания как СДВГ не существует в принципе. Другие считают его самостоятельным расстройством или даже неизлечимым диагнозом, а третьи — лишь временным и поддающимся воздействию состоянием, объяснимым рядом физиологических и генетических причин.

Стоит заметить также, что подобный характер поведения часто наблюдается у детей с другими видами особенностей развития, в том числе у детей с аутичным спектром. Хотя сам аутизм и его более слабые формы являются темой для отдельной статьи, все ниже изложенное можно отнести в том числе и в детям с различными формами аутизма.

"Горе-ребенок"

Поскольку традиционная система обучения не имеет в своем арсенале методов работы с гиперактивными детьми, воспитатели детских садов и учителя часто оказываются бессильны. Ребенок, который не может высидеть на занятии и пяти минут, является настоящим вызовом для любого воспитателя.

Дети с СДВГ не способны подчиняться правилам порядка и требованиям взрослых. Иногда это может восприниматься как "вредность" или "ужасный характер", но за этим стоит элементарная неспособность ребенка выполнять то, чего от него ожидают взрослые. Точно так же, как есть взрослые, которые не умеют красиво петь, есть дети, которые не умеют быть дисциплинированными. Именно не умеют, а ни не хотят.

Эти дети постоянно получают замечания, на них то и дело жалуются. Ребенок оказывается в довольно враждебной и не принимающей его среде. Кроме того, что ребенок подвергается постоянному осуждению, само по себе его полноценное развитие в обычном садике невозможно. Этому типу детей не подходят традиционные формы обучения. Они неспособны слушать педагога или синхронно с другими детьми выполнять типовые задания. Но все это вовсе не значит, что эти дети неспособны обучаться, или что их поведение ничто не способно изменить.

Как заниматься с гиперактивным ребенком

Самым важным для детей, именуемых гиперактивными, является возможность развивать навыки концентрации внимания. О том, как это можно делать, мы подробно писали в этой статье. Используя приведенные в статье примеры занятий, а также другие "лайфхаки" системы Монтессори, родители могут помочь своему ребенку в домашних условиях. Главное, запастись терпением и осознать важность подобных занятий.

Если в случае с "обычным" ребенком мы можем дать большую свободу выбора во время развивающих занятий, то в случае СДВГ от взрослого требуется большая директивность. Нужно целенаправленно предлагать ребенку определенные виды занятий, побуждать его доделывать начатое до конца и придерживаться определенного алгоритма действий — то есть не играться с предметами, а использовать их по назначению.

Важно начинать работу с ребенком как можно раньше — еще до того, как ему исполнится три года, а лучше всего — еще до двухлетнего возраста.

Foto: Montessori studija

Если работу начать в раннем возрасте, очевидного успеха можно достичь за считанные месяцы или даже недели. При этом положительное влияние будет оказано также на другие сферы развития, в том числе на физическое, интеллектуальное и речевое развитие ребенка. Если ребенку уже три, четыре, пять или шесть лет, времени на достижение ощутимых результатов потребуется больше. Главное, не ждать наступления школьного возраста, ведь симптомы СДВГ сильно мешают обучению ребенка в школе.

Также важно соблюдать регулярность развивающих занятий, то есть заниматься с ребенком нужно ежедневно, в одно и то же время. Точно так же как нельзя стать йогом, посещая раз от раза какие-то семинары, нельзя развить навыки самоконтроля и сосредоточения, занимаясь лишь иногда. Сама по себе рутинность занятий также поможет ребенку лучше контролировать себя. Четкий распорядок дня, а также порядок в окружающей ребенка среде, тоже важны для упорядочивания его поведения.

В этом деле, как и в любом другом, успех не может быть достигнут сразу. Точно также как ребенку нужно время, чтобы научиться ходить или говорить, ему нужно время, чтобы научиться сосредотачивать свое внимание и контролировать свои действия. Занимаясь регулярно, делая маленькие шаги каждый день, через какое-то время первые успехи станут очевидны. Конечно, если с конкретным ребенком трудно или невозможно заниматься дома, нужно вести его на занятия к специалистам.

"Нормализация" — что значит это странное слово

То состояние, к которому важно привести ребенка, в педагогике Монтессори имеет свое особое название. На этом стоит остановиться подробнее.

Феномен нормализации — один из основных терминов в педагогической системе Монтессори. Нормализация — это состояние ребенка, когда он научился управлять своими движениями, контролировать свое поведение и сосредотачивать свое внимание на достаточно продолжительное время. К этому состоянию приходят все дети, которые регулярно и продолжительное время занимаются по системе Монтессори.

В своей практике я часто наблюдаю феномен, что в Монтессори-среде вся так называемая гиперактивность ребенка на время исчезает. Иногда это происходит уже на первом занятии. В таких случаях мы слышим от родителей, что "ребенка не узнать" или "только на ваших занятиях он может концентрироваться".

Foto: Montessori studija

Иногда этот эффект достигается не сразу, а только через несколько занятий. Какое-то время мы можем наблюдать позитивные изменения в поведении ребенка исключительно на занятиях Монтессори, в то время как дома и в садике ребенок все еще хаотичен и не способен себя контролировать. Но через месяцы регулярных занятий поведение ребенка меняется глобально — то есть навык сосредоточения и самоконтроля начинает проявляться в абсолютно всех его жизненных ситуациях. Именно это Мария Монтессори и назвала затейливым словом "нормализация".

Заключение

Чем бы ни были вызваны паттерны поведения ребенка, которые называются гиперактивностью и синдромом дефицита внимания, с такими детьми нужно и важно работать. Как правило, такой ребенок будет отнимать у родителей и педагогов больше времени и сил, чем тот от природы уравновешенный малыш, которого можно отправить в любой обычный садик и в конце дня услышать, какой он был молодец.

Этим детям для полноценного развития нужна гораздо более продуманная и упорядоченная внешняя среда и гораздо более внимательный и терпеливый взрослый. При своевременном и грамотно организованном процессе работы эти дети меняются на глазах. Да, многие из них, может, и не станут гениями послушания, но каждый из них может развить свои способности и вырасти в самостоятельного, социально успешного и счастливого человека.