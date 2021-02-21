Гиперопека, тревога, непоследовательность. 9 ошибок в поведении родителей, которые травмируют детей

Начать хочется с главного. Дорогие родители, в воспитании ошибки неизбежны! Вашему ребенку или детям всегда будет что сказать о вас как о матери или об отце. Что же делать? Развивать свою осознанность. Это позволит лучше осознавать, что необходимо для ребенка и какие потребности у вас как у родителя. Детский психолог Наталья Беляева предлагает познакомиться с 9 основными ошибками, которые травмируют ребенка и могут привести к печальным последствиям.

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Обзывание, высмеивание, физические наказания





Переходя на личность ребенка, мы оставляем в его сердце грусть, обиду, иногда вину. И самое неприятное и трудно проживаемое — это ощущение ребенка "я плохой". С такой установкой ему достаточно сложно вырасти гармоничной личностью, которая ценит себя и других людей.

Очень надеюсь, что вы знаете о вреде физических наказаний. Ни у кого нет права бить, шлепать другого человека. Я понимаю, что все может случиться, но очень рекомендую родителям не использовать этот "метод воспитания".

Эмоциональные качели



Сразу приведу пример. Вы сначала сказали "можно", а через несколько минут — "нельзя". Этот стиль поведения повышает тревогу у ребенка. Он не чувствует от вас родительскую уверенность. И у ребенка появляется ощущение "я не могу опереться" на свою маму или папу. В будущем при таком стиле воспитания ребенку будет сложно построить доверительные отношения с людьми.



Гиперопека или чрезмерная любовь



"Разве можно перелюбить ребенка?" — часто спрашивают родители. "Да!" — всегда отвечаю я. При таком стиле воспитания ребенок обучается быть беспомощным, пассивным, стеснительным, апатичным, тревожным. У ребенка могут появиться навязчивые состояния. Также при таком стиле воспитания у ребенка всегда будут сложности в отношениях с другими детьми.



Непоследовательность в воспитании



Другими словами, папа что-то разрешает, а мама запрещает или наоборот. Хочу обратить ваше внимание, что стили воспитания у родителей могут быть разными, но должны быть одни правила.

Если родителям не получается договориться, чаще всего в семье нет уважения. И точно есть скрытые конфликты между мужем и женой. Достаточно часто я наблюдаю ситуацию, что женщина слишком старается быть удобной, идеальной, что в свою очередь приводит к недопониманию.

Чрезмерная строгость или ее отсутствие



Многие родители считают, что строгость — это способ вырастить целеустремленного ребенка. Но это не всегда так. Для ребенка чрезмерная строгость может стать придирчивостью. У таких детей пропадает мотивация что-то делать. Они перестают верить в себя, в свои силы. Появляются тики, тревожные состояния, навязчивые страхи. И, наоборот, когда ребенку не хватает родительской строгости, он чувствует тревогу и некую "опасность" от взрослого мира.



Отсутствие границ



Этот стиль воспитания похож на воспитание, при котором ребенку недостаточно строгости. Границы помогают ребенку ориентироваться в мире. Они способствуют гармоничному развитию. Дают чувство безопасности, опору.

Часто мамы "боятся" быть строгими, проявлять свою родительскую власть. Причина такого поведения — мама слишком старается, она бессознательно стремится к идеальной картинке. И за этим поведением мамы могут скрываться личные травмы детства, например, ее родители были с ней слишком строги, поэтому очень важно проработать сценарий "идеальная мама".

Родительская тревога



Рождение ребенка — это не только любовь, но и ответственность, опасения и тревога. Когда родитель боится за ребенка "а вдруг с ним что-то случится", ребенок очень страдает. Он не живет своей жизнью, а берет на себя чувства мамы. Винит себя.

Я уверена, лучшее, что мама может сделать для ребенка — проработать свою тревогу. За тревогой также часто стоит бессознательное стремление к идеальности.

Стиль воспитания "Мы договариваемся"



Вы дружите со своим ребенком? Этого категорически делать нельзя. Друзей в жизни ребенка будет много, а мама и папа — одни. Друг — не гарантия, что меня поддержат. Родители — опора и поддержка всегда.

Этот стиль очень травмирует. Детям нужны границы, ориентиры, которые задает не друг, а главный взрослый.

Мама не живет свою жизнь



Эта история про маму, очень ориентированную на ребенка. Много старается, но чем больше старается, тем меньше ребенок это ценит. У мамы появляется ощущение "меня не ценят" и позже появляется синдром "белка в колесе" и острое желание "убежать от всех".

Когда мама ставит интересы ребенка выше своих потребностей, ребенок получает сценарий "нужно быть удобным для других". В этом сценарии нет возможности стать счастливым.

Выделю основные последствия неправильного воспитания, с которыми я сталкиваюсь: тревожные состояния у детей, тики, депрессия, заниженная самооценка, бессонница, энурез или энкопресс (психологический запор), страхи и навязчивые состояния.

Чтобы минимизировать все то, о чем я написала, рекомендую родителям в первую очередь работать над собой. Если вы несчастливы — ребенок не вырастет счастливым. Дети не верят словам, они смотрят на ваши поступки. Прорабатывайте ваши чувства: вину, обиду, стремление быть идеальной и все успевающей мамой. Я всегда говорю: "Счастливая мама — счастливый ребенок".

Желаю вам, неравнодушные родители, получать максимум радости от родительства!