Готовим дома: советы, как аппетитно сфотографировать еду

Covid-19 внес свои коррективы во многие сферы жизни. Например, если раньше в соцсетях люди размещали фотографии того, что они заказывали в ресторане, то сейчас появилось время готовить дома. Психологи это очень приветствуют, объясняя, что приготовление пищи отвлекает от негативных мыслей, повышает самооценку и снижает стресс. О том, как аппетитно сфотографировать и представить свое кулинарное творение другим, DELFI Woman рассказывает автор проекта Mobile photo.lv Мила Попкова.

Освещение





Сначала нужно найти хорошо освещенное место. Желательно, чтобы это было естественное освещение. Лучше всего разместить блюдо напротив окна. Но если слишком яркое солнце, то стоит как можно дальше отодвинуть тарелку, чтобы не засветить снимок. Также следите за тем, чтобы ваша тень не давала тень на блюдо.

Фон



Выберите спокойный фон (когда нет ничего лишнего, ярких предметов, подходят нейтральные оттенки), который не перетянет все внимание на себя, ведь ваше блюдо — это главный экспонат.

Также для еды хорошо использовать и текстурные фоны: деревянные доски, льняные скатерти.

Помните, что стол — это не единственное место, где можно фотографировать еду. Вы можете использовать другую поверхность: пол, табуретку, поднос и даже улицу, если это стаканчик из под кофе, например. Используйте красивый реквизит: вилки, салфетки и т.д.

Композиция



Ищите нужный ракурс — фотографируйте еду сверху, сбоку и под углом, получатся три разных композиции.

Создавайте композицию, разбивая кадр на 3 равные части по вертикали и 3 по горизонтали. В точках пересечения желательно размещать важные объекты.





Правила можно нарушать. Вы можете расположить вашу тарелку посередине, но в таком случае позаботьтесь об идеальном фоне.

Детали



Не перегружайте блюдо лишними деталями. Оставьте пространство, если хотите его выделить.

Вы можете на свое усмотрение разложить еду по тарелке. Но не переусердствуйте! Еда всегда выглядит гораздо аппетитнее, если она лежит на тарелке естественно.

Фотографируйте процесс трапезы — это всегда выглядит аппетитно. Это не значит, что нужно фотографироваться с набитым ртом. Руки и еда всегда выглядят красиво.

Помощники





Холодная еда на фотографии не будет выглядеть горячей. За исключением, если при помощи фото редактора вы не добавите эффект пара.





Чтобы сделать блюдо на фото еще аппетитнее, можете использовать мобильные приложения для обработки снимков. Например, Foodie, с помощью которого вы бесплатно сможете сделать фото его еще вкуснее.

И, конечно же, увлекаясь процессом, не забудьте свое "кулинарное творчество" съесть.