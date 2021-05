Гражданка Мали родила сразу девятерых. Это стало сюрпризом даже для врачей

25-летняя гражданка Мали Халима Сисс родила путем кесарева сечения девять детей — пять девочек и четырех мальчиков. Как пишет Interfax со ссылкой на BBC News, об этом объявила глава Минздрава Мали Фанта Сиби.

Число новорожденных стало сюрпризом даже для врачей: до родов УЗИ показывало только семерых детей.

Pregnant woman gives birth to NINE babies after only expecting seven when medics missed two on scan #HalimaCisse https://t.co/1DPJHgqYgS