Гражданка Мали родила сразу девятерых. Это стало сюрпризом даже для врачей

25-летняя гражданка Мали Халима Сисс родила путем кесарева сечения девять детей — пять девочек и четырех мальчиков. Как пишет Interfax со ссылкой на BBC News, об этом объявила глава Минздрава Мали Фанта Сиби.

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Число новорожденных стало сюрпризом даже для врачей: до родов УЗИ показывало только семерых детей.

Pregnant woman gives birth to NINE babies after only expecting seven when medics missed two on scan #HalimaCisse https://t.co/1DPJHgqYgS — Menzi Kulati (@menzikulati) May 5, 2021

Халиму Сисс ранее этой весной положили наблюдаться в стационар в Бамако. Две недели спустя врачи в Мали заявили, что опасаются за здоровье детей и будущей матери. В ситуацию вмешалось правительство страны и организовало переезд Халимы в Марокко 30 марта.

Кесарево сечение Халиме провели 4 мая.

Министр Сиби сообщила, что все девять новорожденных чувствуют себя хорошо. Она поздравили врачей обеих стран с благополучным разрешением.

#Mali: Elle accouche de 9 bébés.

Halima CISSE, a accouché, ce 4 mai au Maroc par césarienne, de 9 nouveau-nés au lieu de 7 comme annoncés par l'échographie. Les nouveau-nés (5 filles et 4 garçons) et la maman se portent tous bien, selon un communiqué du ministère de la santé. pic.twitter.com/0dblANouwY — Abdoulaye Guindo (@abdoulayekn1) May 4, 2021

Предполагается, что молодая мать и ее дети вернутся в Мали через несколько недель.

В январе 2009 года американка Надя Сулейман в возрасте 33 лет родила восемь младенцев. Сообщалось, что она применяла искусственное оплодотворение. Все восемь детей выжили.