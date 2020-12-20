Гринч не виноват. Как создать атмосферу праздника, учитывая все ограничения

Заканчивается этот непростой для всех нас год. Это Рождество и Новый год не будут такими, как мы привыкли. В детских садах отменили традиционные утренники, нет уютных базарчиков, которые своей атмосферой многих согревали. Как же создать атмосферу праздника, учитывая все ограничения? Об этом в рамках рубрики "Счастливое материнство" рассказывает детский психолог Наталья Беляева.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возможно ли радоваться, когда нарушен привычный способ жизни? Наверное, я буду очень категоричной, но я уверена, что да. Думаю, у каждого из нас появилась возможность вернуться и/или оценить ценности по-новому. Научиться радоваться мелочам: вкусному чаю или пирогу, приготовленному вами. Душевному ужину в кругу самых любимых. Можно достать фотоальбом и окунуться в принятые воспоминания, поделиться своими эмоциями и самыми яркими моментами от путешествий и встреч с друзьями. По-моему, такие моменты очень сближают и согревают сердца. И часто у нас "не хватает" время на них.

Данный период пройдет. Что будет дальше, никто не знает, но то, что происходит и будет происходить в наших сердцах, зависит только от нас.

Недавно с семьей смотрели фильм "Гринч — похититель Рождества". Старая добрая история. Кульминацией фильма стал момент, когда жители городка проснулись и заметили, что Гринч забрал все подарки. Люди расстроились, пожалели, что пригласили Грина. И начали сетовать, что теперь у них не будет Рождества. И только маленькая девочка защищала этого зеленого хулигана. Отец девочки попросил всех задуматься над мыслью, что праздник не зависит от подарков. Он зависит от настроения, от света внутри каждого человека.

Вот Гринч сидит на самой высокой горе с огромным мешком подарков, возложенном на сани, уселся поудобнее, чтобы радоваться своему поступку. И тут он слышит пение. Веселое пение счастливых людей, которые осознали, что праздник не может зависеть от внешних условий. Он "включается" внутри. Тут у Гринча начинает биться сердце. Он плачет и говорит: "Я чувствую!".

В канун Рождества и Нового года я каждому из нас желаю ЧУВСТВОВАТЬ. Праздник живет внутри наших сердец и только от нас зависит, как мы будем делиться нашим светом с близкими.

Я от всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками. Обнимаю.