Грудное вскармливание и детский сад несовместимы — миф или правда?

В этой статье снова буду разрушать устоявшийся миф о том, что эти вещи взаимоисключаемы. Нет. Грудное вскармливание не является помехой для детского садика, наоборот, это опора в физиологическом и психологическом смысле для обоих — и мамы, и ребенка. Объясню почему.

Начну с того, что нужно правильно понимать роль и значение детского садика. Он отнюдь не является необходимостью для гармоничного развития ребенка, а довольно часто, наоборот, становится стрессовым фактором. Это услуга присмотра за детьми, в которой нуждается именно родитель для того, чтобы высвободить время на работу/учебу/что-то еще при отсутствии поддержки в виде бабушек, нянь или желания поиска этой поддержки.

Теория привязанности Гордона Ньюфелда, которая объясняет, как развивается ребенок в "утробе привязанности" к своему взрослому, говорит об этом четко и ясно. К длительной разлуке ребенок не готов, лет до пяти она проходит тяжело, особенно если взрослый, который является воспитателем, не является родным и знакомым человеком ребенку. Поэтому сложности, связанные с адаптацией, будут. Есть дети, которые их проявляют ярко и бурно, а есть те, кто замыкает все проявления в себе. Разные темпераменты. Многое, почти все, зависит от воспитателя, ваших взаимоотношений с ним и его отношений с ребенком, сможет ли он стать "своим взрослым" хоть в какой-то степени. Чем больше группа, тем это сложнее реализуемо.

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В плане социализации общение со сверстниками в таком огромном количестве да в малом возрасте ребенку тоже не нужно. Развитие ребенка происходит из точки покоя. Поскольку без родителей этой точки покоя достичь сложно, то вопросу адаптации должно быть посвящено много времени. Это ответственность взрослого человека, который организует жизнь своего ребенка.

Сон в садике тема особо острая, ведь сон — это разделение. Засыпать ребенку страшно, а если рядом нет человека, которому доверяешь, еще страшнее. Но для грудничка засыпать с мамой на груди дело естественное, а другой взрослый должен найти свой подход к ребенку, будь это бабушка, папа или воспитатель в саду. Ребенок прекрасно понимает, что молоко есть только у мамы и не ждет такого же сценария от другого человека. Его уложить не легче, не сложнее, присутствует грудное вскармливание в его жизни на этот момент или нет. Влияет отношение и уверенность воспитателя, а также доверяет ли ему ребенок и мама. Доверие мамы он тоже считывает.

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Питаться ребенок уже может спокойно "взрослой" едой, если мы говорим о классическом периоде выхода мамы в Латвии из декрета, после года, к полутора. А вот поддержка иммунитета, дополнительные калории, витамины, стволовые клетки (!), расслабление нервной системы от процесса сосания, близость с мамой после разлуки дает только грудное вскармливание. И отказываться от этого не стоит.

Но нужно помнить и о здоровье груди (кстати, долгое кормление и плавное завершение идет ее здоровью на пользу). Если из-за детского садика, вашей работы, учебы вы пропускаете кормление малыша, то для крохи это не так критично как для вашей груди. Нужно подцедить руками немного из каждой груди до облегчения состояния, не допуская нагрубания. Таким образом в выходные, когда вы рядом с ребенком, будете кормиться в своем обычном режиме, а в дни разлуки не дадите появиться застоям в груди.

Я искренне считаю, что в обязанности каждой мамы входит СДЕЛАТЬ ВСЁ возможное, чтобы создать для ребенка максимально благоприятные условия для взросления. Никто лучше мамы не чувствует его, поэтому остерегайтесь рекомендаций из серии "приучишь — будет ручным, несостоятельным, слабым" и пр. Все это противоречит основному принципу взросления человека: "напитай любовью, близостью, контактом, заботой, принятием, и ребенок будет стоять на этом твердом фундаменте всю жизнь". Давайте сделаем этот фундамент максимально прочным!

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