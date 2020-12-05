Грудное вскармливание вредно для здоровья зубов ребенка — правда или миф? Факты, которые нельзя игнорировать

Один из распространенных мифов о грудном вскармливании связан с тем, что оно негативно влияет на зубы ребенка. Есть даже исследования, которые это пытаются подтвердить. "Пытаются", поскольку, окунувшись в них детально, видно, насколько в доказательной части все зыбко. Поэтому хочу познакомить вас с теми фактами, которые игнорировать действительно нельзя.

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Материнский инстинкт надежен. Это нужно для выживания. Связь мамы и ребенка крепка. Это задумано природой для того, чтобы малыш следовал за мамой, учась, находясь в безопасности. Теория привязанности в силе! И если матери внушить, что, сделав определенное действие, она обеспечит ребенку здоровье, то она будет это делать, обходя все препятствия и преграды. Здесь-то один из распространенных мифов о кормлении грудью часто играет плохую роль.

Речь о том, что якобы грудное вскармливание негативно влияет на здоровье зубов ребенка. К сожалению, даже есть исследования, которые это пытаются подтвердить. "Пытаются", потому что, окунувшись в них детально, видно, насколько в доказательной части все шатко-валко. Индустрия искусственного питания влияет на эти доказательные "попытки". К сожалению.

Поэтому хочу познакомить вас с теми фактами, которые игнорировать действительно нельзя.

1. Вначале обратимся к логике. Насколько сложно и умно все устроено в природе! Давайте на миг отвлечемся. В молекулах ДНК одной клетки человека 3 млрд. пар нуклеотидов. Как представить себе это количество? Чтобы воспроизвести информацию, содержащуюся в ДНК одной клетки, даже самым мелким шрифтом понадобится исписать тысячу толстеньких книг. И тут… якобы ОШИБКА в составе молока? Молоко матери портит ребенку зубы? Ничего себе революционный "промах"!

2. Врач-стоматолог Брайан Палмер (Brian Palmer D.D.C.) изучил ископаемые детские черепа из разных музеев. Его вывод: >0,3% зубов были обнаружены с признаками значительного разрушения и появились эти признаки в раннем возрасте у детей только 8-10 тысяч лет назад. Анатомически современный человек существует около 100 000 лет. Предыдущие 92 000 лет у маленьких детей кариес отсутствовал. Что же произошло 8-10 тысяч лет назад?

Человек стал обрабатывать пищу, питание сильно изменилось. Предположительно, младенцы в доисторические времена кормились ночью, прикладывались к груди на протяжении 2-3 лет и даже дольше. Поэтому мысль о том, что грудное молоко приводит к кариесу, противоречит этим фактам. Ведь тогда следы кариеса были бы обнаружены на зубах старше 10 тысяч лет. Как говорит доктор Палмер, "если бы грудное молоко приводило к разрушению зубов, это было бы эволюционным самоубийством". По этой ссылке можно об этом подробнее, в том числе найти презентации с его выступлений на международных конференциях.

Еще одна его цитата: "Иммуноглобулины IgА и IgG, содержащиеся в грудном молоке, способны сдерживать рост S. Mutans (бактерия, вызывающая кариес). Также S. mutans очень чувствительна к бактерицидному действию лактоферрина — основного компонента грудного молока". Лактоферрин это белок, который входит в первую линию защиты организма против широкого спектра патогенных микроорганизмов, включая, бактерии, вирусы. Это "природный антибиотик".

Ответ Брайана Палмера тем, кто беспокоится о том, что лактоза это сахар: он есть в молоке. "Лактоза — это сахар, но он предназначен для переваривания и расщепления на два сахара в нижнем отделе кишечника, а не во рту. Находясь в грудном молоке, он окружен и защищен антителами, лактоферрином и т.д., которые защищают его от S.Mutans. Да, его можно "разложить" на бумаге и на лабораторном столе для получения сахаров, но это искусственные ситуации, нужно принять во внимание, что "в жизни" лактоза окружена защитными свойствами грудного молока".

А вот со смесями другая история, но это не тема данной статьи.

3. Еще одно недавнее исследование австралийцев говорит о связи кариеса с наличием сахара в рационе, но никак не с грудным вскармливанием детей, и рекомендует продолжать кормление грудью, способствуя этому процессу и национальными рекомендациями.

Найти "своего стоматолога" — это важная задача, особенно, если поиск идет для маленького ребенка, к которому нужен свой подход. Если вам повстречался специалист, который в курсе последних исследований, имеет подход к ребенку и профессионально владеет профессией, то вы счастливец.

Foto: Shutterstock

Надеюсь, что вскоре состоится семинар для беременных и недавно родивших мам, в ходе которого профессиональные стоматологи Латвии расскажут об уходе за зубками малышей (они закладываются еще на ранних сроках беременности, поэтому для беременных в том числе).

Успешного грудного вскармливания, дорогие мамы!

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