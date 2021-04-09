Хочу, но не могу. Почему могут возникать проблемы с беременностью?

Большинству женщин очень хочется иметь ребенка, но не у всех это получается даже при наличии любимого мужчины и приличного вроде бы здоровья. И порой помочь не могут ни врачи, ни посещение святых мест или прочие проверенные средства. Пожалуй, в этом случае строит вспомнить про свою психику — именно она может блокировать приход беременности. Как это может произойти? Вариантов здесь немало. Подробнее о них рассказывает психолог, один из спикеров MamaPapa Forum Александр Свияш.

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Страх быть беременной



Возможно, вы когда-то вы испытали сильнейший стресс в ситуации, когда другая женщина сильно пострадала из-за рождения ребенка. И вы сильно испугались того, что такое же может быть и у вас. Вы примерили ее ситуацию на себя, и испытали ужас — это сильный вариант эмоции страха.

В результате в вашем теле возник большой эмоциональный блок страха, который начал заботиться о том, чтобы такой же ужас никогда больше не возник в вашей жизни.

А что для этого нужно? Чтобы у вас не было процесса рождения ребенка. Значит, ваш организм встает на вашу защиту и блокирует вашу беременность. И пока вы не уберете из себя ваш страх, с беременностью могут быть большие сложности.

Пытаетесь через беременность решать другие задачи

Иногда бывает так, что женщина пытается с помощью ребенка решить не свойственную ему задачу — например, наполнить смыслом свою жизнь. Муж нелюбимый или его нет совсем, работа не нравится, денег нет — непонятно, зачем дальше жить? А вот появится ребенок, и тогда возникнет смысл жить дальше. Но ребенок не хочет решать ваши проблемы, он хочет просто родиться и счастливо жить. А не решать за вас задачу наполнения смыслом вашей жизни.

Либо с помощью ребенка вы хотите решить несвойственную ему задачу — например, наладить отношения с вашим мужем. Ваши отношения находятся в очень плохом состоянии, то есть семья находится на грани развала. И вами движет совсем простая идея: вот родится ребенок, и он снова объединит нас.

При этом вы явно не думаете о том, что в таком варианте ребенку придется все время болеть — тогда родителям не останется времени на конфликты, им нужно будет все время заниматься здоровьем ребенка.

А какому ребенку хочется приходить только для того, чтобы настойчиво болеть первый десяток лет? Чтобы отвлечь родителей от борьбы между собой? Вот он и не приходит.

В этом случае нужно обязательно просить прощения у будущего ребенка за то, что вы хотели возложить на него несвойственную ему функцию.

Дали себе неправильную команду

Еще вы могли когда-то дать себе команду никогда не рожать ребенка. И теперь ваш организм выполняет это ваше распоряжение.

Как вы могли дать себе команду не рожать? Таких ситуаций бывает много.

Это могло произойти в глубоком детстве, когда вы страдали от невнимания или избыточного контроля родителей. И вы в порыве протеста заявили себе что-то типа: "Когда я вырасту, у меня никогда не будет ребенка, чтобы он не мучился так же, как я сейчас".

Или, возможно, вас достал своими требованиями родить ребенка кто-то из близких вам людей. И вы в порыве гнева заявили себе, что-то типа: "Никогда не рожу назло вам!", Или что-то подобное, вариантов может быть много.

Можно ли убрать из себя подобную негативную программу своего поведения, которая реализуется вопреки вашему нынешнему желанию иметь ребенка? Конечно, можно. Например, можно отменить свой запрет на рождение ребенка, если вы когда-то его себе дали и создать в вас новую программу поведения по отношению к ребенку.

Имейте правильные ожидания

Еще очень важно иметь в голове правильные ожидания по отношению к будущему ребенку, поскольку через ребенка часто реализуется принцип: "ты получаешь то, что осуждаешь".

Вы прекрасно знаете о ситуациях, что когда родители ждут "только мальчика", то с очень большой вероятностью рождается девочка.

Все то же относится к другим требованиям к будущему ребенку. Нужно быть очень аккуратными при формулировке требований к качествам ожидаемого ребенка. Иначе могут быть долгие и горькие разочарования.

Александр Свияш будет одним из спикеров конференции любящих родителей MamaPapa Forum, который состоится онлайн 17 апреля с 10:00 до 19:00. Он расскажет о том, как правильно запрограммировать будущее своего ребенка. Больше информации — здесь.