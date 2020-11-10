Инета Чамане точно знает, что загадает на Новый год, но без вашей поддержки это желание не сбудется

31 декабря, когда куранты будут отсчитывать начало нового года, жительница Даугавпилса Инета Чамане загадает самое сокровенное на данный момент желание — услышать из уст своего долгожданного и любимого сына Максимилиана слово "мама". Она очень надеется, что мощным толчком для этого послужит обследование в Институте мозга человека. Поездка запланирована на середину ноября. Вот только для того, чтобы она состоялась, нужно собрать 3500 евро. Это значит, что у каждого из нас здесь и сейчас есть возможность почувствовать себя в роли Деда Мороза или Снегурочки.

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Инета Чамане всегда мечтала о большой семье. Правда, когда распался первый брак, и она осталась одна с маленькой дочкой (сейчас ей уже 14 лет), и подумать не могла, что спустя какое-то время встретит свою первую любовь и начнется новая, счастливая глава ее жизни.

Вскоре в семье появится еще одна дочь (6 лет), а потом и сын (3,5 года).

Foto: Privātais arhīvs

В беседе с DELFI Woman Инета признается, что материнство давалось ей на самом деле не так легко, как может показаться — несколько беременностей заканчивались выкидышами.

Впрочем, ожидание третьего ребенка — Максимилиана — ничего не омрачало: токсикоз не мучил, анализы были хорошими, УЗИ никаких патологий не показывало.

Когда секунды превращаются в вечность

Роды начались вечером 12 мая — отошли воды. "Меня встревожило, что они были зеленоватого оттенка, поэтому мы сразу поехали в больницу. Но не в Даугавпилсе, а в Прейли, где я рожала своих девочек", — вспоминает Инета.

Поскольку до утра ничего не происходило, было решено стимулировать процесс. "Честно, так больно никогда не было. Насколько я понимаю, в конце я стала слишком сильно тужиться, и малыш очень резко пошел через родовые пути, и пуповина затянулась на его шее".

А потом наступила тишина — ребенок родился и не издал ни звука. "Я стала судорожно всех подряд спрашивать, все ли хорошо. Муж, который был рядом со мной, и медики сказали, что все в порядке". Инете казалось, что малыш молчит целую вечность, хотя прошло меньше минуты и после проведенных оперативных медицинских манипуляций он стал похныкивать.

Несмотря на то, что врачи констатировали у новорожденного асфиксию, в целом его состояние они оценили как удовлетворительное и перевели малыша в одну палату с мамой. "С этого момента он вел себя очень неспокойно. Все время плакал и при этом у него наблюдался тремор — тряслись и ручки, и ножки. На мой вопрос, что это и что с этим делать, неонатолог ответил, что это похоже на мышечный спазм, тонус, подрастет, все пройдет, запишитесь на массаж, поможет".

Уже на третий день после родов Инету и Максимилиана выписали домой. И начался непростой период жизни, поскольку успокоить ребенка не удавалось никакими методами — находиться на ручках он не хотел, соску не брал, гулять в коляске было невозможно, поскольку из нее раздавался постоянный плач. "Ручки и ножки тряслись до четырех месяцев, потом стало лучше, может быть и помог массаж, к тому моменту мы прошли уже два курса. В целом чуть спокойнее Максимилиан стал к полугоду, когда начал активно развиваться физически: научился ползать, сидеть, потом ходить".

Материнская интуиция

Несмотря на то, что физическое развитие происходило в соответствии с возрастом, мама интуитивно понимала, что с сыном что-то не так, только вот что именно, оставалось под вопросом. Близкие и родные старались унять эту тревогу и время от времени им это удавалось.

Ближе к году Инета обратила внимание, что сын не смотрит в глаза, не отзывается на свое имя и очень боится незнакомых мест. "Когда в год он переболел отитом, нас направили в Ригу проверить слух. Заодно я хотела понять, почему он не отзывается на имя, может и правда не слышит. Но специалисты сказали, что со слухом проблем нет, никакой ясности не внесла и консультация с психологом, который отметил, что ребенок еще слишком маленький".

После года Инета записала Максимилиана к неврологу, который выписал направление на энцефалограмму. "Специалисты заподозрили эпилепсию, заметив небольшие эпиволны, так им показалось, и тут же выписали соответствующее лекарство. Но когда я почитала о побочных эффектах, то решила повременить с приемом таких медикаментов, поскольку это ведь были лишь подозрения, а не точный диагноз. И когда позже мы сделали в Детской больнице магнитный резонанс головы, врачи сказали, что все в порядке. Потом мы делали еще энцефалограммы, но они ничего подозрительного больше не показывали".

Диагноз и инвалидность



Тем не менее то, что проблема явно есть, мама уже не сомневалась, поскольку ребенок не издавал ни звука, и продолжала искать ответ. Максимилиану было больше двух лет.

"Я искала информацию, сопоставляла все симптомы, все указывало на то, что это аутизм. Но я не врач, я не могу поставить диагноз, поэтому записалась к клиническому психологу, который полтора часа проводил тест на аутизм, после чего подтвердил мои подозрения". Чуть позже психиатр поставил официальный диагноз, на этом основании была оформлена инвалидность и удалось попасть в специализированный детский сад.

На данный момент Максимилиану 3, 5 года. Общается он с помощью набора карточек PECS, умеет сам кушать, пить, ему уже не нужны подгузники. Очень любит играть с машинками, складывать кубики и пирамидки, а также играть с сестренкой в прятки. "Сейчас мы уже можем с ним спокойно передвигаться, но до двух лет это было невозможно. Он вообще не хотел держаться за руку, убегал куда глаза глядят. Это был еще и период очень сильных истерик — он падал, кричал. Сейчас такое тоже бывает, но намного реже и менее ярко".

Мальчик регулярно занимается с физиотерапевтом, а раз в четыре месяца посещает занятия АВА терапии. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить мощный прорыв, а в том, что он возможен, Инета не сомневается.

Особенный ребенок дается особенным родителям



К настоящему моменту врачи в Латвии констатировали, что у Максимилиана задержка речевого развития, аутизм, с недавних пор еще и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и вдобавок подозрения на эпилепсию.

"Этот список вызывает у меня массу вопросов. Мне очень хочется, чтобы сына осмотрели другие специалисты и вынесли свой вердикт. Например, так есть эта эпилепсия или нет. СДВГ нам поставили просто за пять минут! Именно поэтому мы обратились за помощью в фонд "Вера. Надежда. Любовь". Родители, которые уже возили своих детей в Институт мозга человека, подтверждают, что в течение трех недель проводится полноценное профессиональное обследование и ты можешь получить информацию и о диагнозе, и о методах лечения, и в целом полезные рекомендации. Мы хотим, но не можем двигаться дальше без этих знаний".

В развитие Максимилиана вложено много сил, и его мама замечает столь важные достижения: сын начал издавать звуки, все больше идет на контакт. "Иногда он смотрит мне в глаза и мне кажется, что он прям хочет что-то сказать, но не может, хочет открыть дверь и перейти из своего мира в наш. Вот только как же ее открыть? Нам очень нужен этот заветный ключ от нее".

Инета надеется, что он найдется в результате обследования в Санкт-Петербурге. "Больше всего я хочу, чтобы он заговорил. Обязательно загадаю это на Новый год", — уверенно говорит Инета.

Конечно, бывали минуты отчаяния, признается она. "Плакала, да, но ведь дети рядом, они сразу замечают, что что-то не так. И нужно держаться. Ради них. Ради Максимилиана. Ради себя. Не унывать, а наоборот восстанавливать ресурсы двигаться дальше. Знаете, мне кажется, что особенный ребенок дается особенным родителям, чтобы они ему помогли. Для нас — это дар. Но мы должны сделать все, что от нас зависит".

Foto: Privātais ahīvs

Однако собрать необходимую на обследование и лечение в Институте мозга человека сумму в размере 3500 евро многодетной семье в одиночку не под силу.

Если у вас есть возможность поддержать ее, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по телефону 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

набрав номер 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

жертвовать можно и непосредственно на сайте фонда с пометкой "Для Максимилиана Чаман".

Спасибо всем, кто помог другим детям! Близнецы Шатохины, а также Александр и Артем Микуловы, благодаря собранным средствам, уже прошли обследование и вернулись домой.

