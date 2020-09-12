Ищите людей "с той же планеты"! О значении поддержки при налаживании грудного вскармливания

"Соски не той формы", "Ребенок плохо сосет", "У вас мало молока!", "Смотри, как плачет, явно не наедается" — к сожалению, до сих пор можно часто услышать подобные фразы. Как же важен хороший "старт" в материнстве и как жаль, что это женщинам не обеспечивается.

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Не преувеличиваю, если скажу, что поддержка здесь порой важнее, чем квалифицированная помощь. После консультации я всегда на связи по WhatsAPP с мамой, поскольку часто консультирование не заканчивается одним визитом. Нужно еще решать много нюансов в самом процессе. И вот когда приходит сообщение с текстом: "У меня не получается", я понимаю, что сейчас как никогда нужна поддержка и приободрение ("Да, это сложно, не у всех выходит с первого раза освоить новый навык, но уверена, что у вас получится!"). Это приносит свои плоды — иногда уже через полчаса приходит новое сообщение от мамы: "Получилось!".

С этого "получилось" и рождается материнская уверенность в том, что она самая лучшая для своего ребенка и точно сделает все правильно. И пусть нет никакого идеала 100%-й "правильности", но есть крылья за спиной, а с ними мама может все.

И как же обидно, когда от недели к неделе я слышу рассказы о том, что не смогли помочь в роддоме. Потому что "соски не той формы". Мол, "ребенок плохо сосет", кстати, после глубокого сна на смеси. "У вас мало молока", хотя капли молозива и должны быть каплями, молоко ведь на 3-й день в среднем только приходит. Или страшилки родственников и друзей со стороны: "Смотри, как плачет после твоего молока, явно не наедается, оно, наверное, у тебя не жирное" и т.д.

Как же важен хороший "старт" в материнстве! И как жаль, что системно это женщинам не обеспечивается.

Зато тем важнее окружение! Дорогие мамы, ищите единомышленниц! Ведь сейчас в век интернета поиск людей "с той же планеты" не так сложно реализовать.

Хочу еще раз напомнить о самых распространенных мифах в грудном вскармливании, которые могут помешать гармонично вскармливать ребенка.

1. Молоко "не жирным" быть не может. Есть разница между передним и задним молоком. Оба важны. Первое, для питья, большей дозы витаминов второе больше насыщает. Но если кормить ребенка часто (по требованию!), то жир оседать в протоках в груди не успевает, и нет такой сильной разницы между передним и задним. И получать жирное молоко ребенку легче и выходит быстрее. Просто кормите по требованию.

2. Соски/грудь не бывают неправильной формы. "Сформировать" можно любую грудь, просто выбрав нужную позу для себя и ребенка.

3. Да, ребенок после приема смеси спит крепче, чем после грудного молока. Но не потому, что она сытнее, а потому что тяжела для пищеварения. Настолько, что все силы организм пускает на ее переработку и даже работа мозга и циклы сна меняются.

Слушайте свое сердце!

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