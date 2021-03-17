Исследование: молодежи при изучении физики больше всего не хватает практических занятий

Половина учащихся 8-12 классов признают, что при удаленном изучении физики им особенно не хватает экспериментов и лабораторных работ, свидетельствуют данные проведенного АО Latvenergo в рамках проекта FIZMIX.LV исследования. Треть молодых людей считают, что удаленный формат учебы ухудшил освоение физики.

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Сейчас чаще всего (63%) уроки физики проходят удаленно в видеоформате. Пятая часть респондентов (19%) во время урока самостоятельно знакомится с присланными учителем материалами и выполняет задания. У школьников, которым физика дается с трудом, на удаленке возникает множество сложностей, которые учителям заочно непросто идентифицировать. 39% опрошенных учеников считают, что из-за заочного формата обучения качество освоения предмета ухудшилось, почти такое же число опрошенных (35%) говорят, что осваивают физику на том же уровне, что и раньше, каждый пятый (19 %) чувствует улучшения, тогда как остальным сложно оценить изменения. Несмотря на необычные обстоятельства и непривычный формат учебы, 47% оценивают работу учителей на "хорошо", 23% — на "отлично".

В опросе школьники отметили, что в региональных школах реже предлагаются уроки в видеоформате (50%), тогда как в Риге это одна из основных форм обучения (70%). Молодые люди признают, что главным источником информации в случае, если возникают какие-то вопросы на тему физики, является интернет (94%), следом идут учебники (71%) и учителя (49%). Школьники указали также, что именно было бы желательно улучшить в процессе заочного изучения физики: необходимы практические работы и эксперименты, больше онлайн-уроков и более глубокое объяснение темы.

С 2012 года существует созданный Latvenergo портал FIZMIX.LV, который может стать подспорьем как для школьников, так и для педагогов. Проведенное исследование говорит о том, что почти половина опрошенных (47%) в последнее время пользовались этим порталом. На нем объясняются различные темы по физике, доступны также познавательные тесты и увлекательные эксперименты для учеников основной и средней школы. Статистика показывает, что предлагаемые на портале материалы используют не только ребята с плохими оценками по физике, но и отличники. В свою очередь учителя используют портал как инструмент для объяснения каких-то тем, а также источник новых идей при создании учебных материалов.

Учитывая то, как сильно сейчас не хватает очных элементов обучения, и в этом году в 26-й раз подряд будет проведен конкурс на эрудицию FIZMIX Eksperiments, ведь это еще одно средство, способствующее освоению физики в школе. Командам школьников в удаленном формате будут даны теоретические и практические задания, в том числе эксперименты. Все этапы конкурса в этом году будут проходить онлайн, однако ребятам, как и прежде, нужно будет работать в команде и решать задания разной степени сложности.

"В условиях чрезвычайной ситуации учителя во всем мире неожиданно столкнулись с тем, что уроки нужно проводить перед камерой компьютера. Педагогам пришлось полностью переструктурировать свою работу и в короткие сроки освоить новые навыки, кроме того, эти обстоятельства вызвали дополнительное эмоциональное напряжение. Именно поэтому в этом году в рамках конкурса FIZMIX Eksperiments мы хотим особенно отметить неиссякаемый энтузиазм учителей. В финале конкурса мы наградим педагогов, которые не только смогли мотивировать школьников на участие в конкурсе, но и продолжали вдохновлять своих коллег, делиться с ними идеями для учебных материалов", — поясняет руководитель проекта FIZMIX.LV Райтис Стрейчс. Подробнее о ходе конкурса можно узнать здесь.