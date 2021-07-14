Вокруг возраста, в котором стоит родить ребенка, ведутся вечные споры: кому-то кажется, что тот или иной возраст — это слишком поздно или рано, другие спрашивают, "почему ребенок только один" или "почему детей так много". DELFI изучил статистику и побеседовал с тремя женщинами, которые родили первенца в разном возрасте: в 18, 25 и 47 лет.

История Аннмари

В 2020 году в возрасте 19 лет и младше первенца родили 2,36% женщин, а в возрасте от 20 до 24 лет — 8,32%*. Есть еще и "невидимые" беременности — прерванные. Судя по данным, 5,1% от всех искусственных абортов были сделаны женщинами в возрасте младше 19 лет, что опровергает слова о том, что "нежеланные дети бывают в основном у очень молодых девушек".

Аннмари Скудриня — мама четырехлетней Эйвы. Дочка родилась, когда Аннмари было 18 лет, а забеременела она в 17. "Тогда я переехала из Вентспилса в Ригу по учебе и планировала окончить среднюю школу. Поэтому, узнав о беременности, была в большом шоке. Но все же я хотела ребенка. Мне попался фантастический гинеколог, который сказал — здорово, поздравляю. Маме я сообщила по телефону, потому что находилась в Риге, а она — в Вентспилсе. Сначала она молчала, но затем сказала — ну что, попробуем поддержать, поможем", — говорит Аннмари.