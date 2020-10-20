История эстонской семьи, для которой ребенка родила суррогатная мать из Украины

По словам Дэйзи (29), самое печальное в их истории — то, что некоторые из их с мужем близких родственников предлагали выносить ребенка, но это запрещено в Эстонии или Финляндии, где молодые люди в последние годы жили и работали. Историю пары рассказывает журнал Pere ja Kodu.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для Дэйзи (29) и Эрленда (28) ожидание их будущего ребенка было тревожным ожиданием новых снимков УЗИ и прочей информации из другого города на расстоянии в несколько тысяч километров, где их ребенка вынашивала суррогатная мать из Украины. "Мне очень не хватало возможности положить руку на живот и почувствовать движения ребенка", — признается Дейзи. Но при этом ее сердце было переполнено тем же чувством ожидания, что и у любой будущей мамы.

По сути, эта история началась для Дэйзи еще в подростковом возрасте. В 15 лет она пошла к гинекологу и услышала новость, от которой у нее подкосились ноги: она родилась без матки. У Дэйзи есть яичники, но нет места, где мог бы на протяжении 9 месяцев развиваться ребенок. "Когда я была молода, то не воспринимала это так трагично, но когда стала старше, то, конечно, стала все больше об этом задумываться", — говорит она.

Почему я не могу сделать это в Эстонии?



Много лет Дэйзи жила со знанием того, что не сможет выносить ребенка, и не скрывала это от Эрленда, с которым познакомилась восемь лет назад.

Вместе они обсудили все варианты иметь общего ребенка. Рассматривали и усыновление, но это очень долгий и трудоемкий процесс. В итоге остановились на идее суррогатного материнства. Это означает, что яйцеклетка и сперма принадлежат Дэйзи и Эрленду, но для вынашивания ребенка необходима матка другой женщины. Яйцеклетка оплодотворяется в пробирке, и врач имплантирует полученный эмбрион в матку суррогатной матери. Между суррогатной матерью и плодом нет генетической связи — все, от цвета волос до характера, определяется только генами Дэйзи и Эрленда. Но вынашивает и рожает ребенка другая женщина.

В Эстонии у такой женщины, как Дэйзи, которая родилась без матки или лишилась ее в результате тяжелых родов или болезни, нет другого выбора, кроме как обратиться за помощью за границу. Во многих странах суррогатное материнство легализовано. Из соседних стран это, например, Украина, Россия и Беларусь, где разрешено как платное, так и альтруистическое суррогатное материнство. Альтруистическое суррогатное материнство означает, что женщина, которая хочет ребенка, доказывает, что она не может сама иметь детей, и кто-то из ее родственников по ее желанию может выносить для нее ребенка, но без какой-либо оплаты. Альтруистическое суррогатное материнство разрешено во многих странах, например, таких как Швеция, Великобритания, Дания и Нидерланды.

В случае платного суррогатного материнства будущие родители выплачивают десятки тысяч евро клинике, оказывающей услуги по рождению ребенка, из которых суррогатная мать также получает свою долю за вынашивание ребенка.

По словам Дэйзи, самое печальное во всей этой истории — это то, что среди ее близких родственников были те, кто предлагал выносить для нее ребенка, но это запрещено в Эстонии или Финляндии, где молодые люди живут и работают в последние несколько лет. "В конце концов, можно было бы разрешить делать это по медицинским показаниям, — выражает свое непонимание ситуации Дэйзи. — Почему под запретом даже альтруистическое суррогатное материнство? Ведь это может помочь бесплодным парам, а также женщинам, которые потеряли матку во время родов или из-за болезни и хотели бы иметь больше детей".

"Я плакала каждую ночь"



Дэйзи и Эрленду ничего не оставалось, кроме как поехать на Украину, где платные роды разрешены.

До этого им пришлось столкнуться с неудачной попыткой на Кипре — там клиника взяла с них деньги, но обещанного результата они не получили.

После тщательного предварительного изучения они выбрали Клинику профессора Феськова в Харькове, где каждый месяц с помощью суррогатного материнства рождается до двадцати детей.

Прежде чем сделать окончательный выбор, Дэйзи и Эрленд пообщались с другими парами. Для них это было непростым решением. Рождение ребенка таким образом стоит почти 50 000 евро, кроме того, им пришлось несколько раз побывать в Харькове, и каждый раз это тоже обходилось в немалую сумму. Они продали машину, сменили работу и взяли кредит.

Впервые Дэйзи и Эрленд поехали в Харьков в мае прошлого года. Почти неделю они провели в клинике, где подверглись тщательному медицинскому обследованию. Выяснилось, что здоровье Дэйзи полностью позволяло начать работу над зачатием ребенка, а вот Эрленду потребовалось дополнительное лечение.

Поначалу казалось, что все может произойти уже в ближайшие месяцы, но из-за бюрократии процесс затягивался. Три месяца пришлось ждать, пока из Украины курьером доставят необходимые медикаменты для повышения качества спермы и подготовки к донорству яйцеклеток. "Тем временем, все это по-прежнему вызывало чувство безнадежности", — вспоминает Дэйзи. Но когда лекарства наконец прибыли в Финляндию, и они снова поехали на Украину для сдачи спермы и яйцеклеток, все пошло гладко. Тем не менее, это было очень эмоциональное время. "Вероятно, это было связано с лекарствами и уколами, но я очень нервничала и плакала каждую ночь", — вспоминает Дэйзи.

Возможность выбрать пол ребенка



Дэйзи и Эрленду предстояло еще одно важное решение — у них была возможность выбрать пол своего будущего ребенка. "Мы решили, что это будет дочь. Эрленд был согласен и на сына, но я всю жизнь мечтала о дочери", — говорит Дэйзи.

Суррогатную мать подбирала клиника. Дэйзи и Эрленду дали возможность изучить ее краткую биографию, которая включала информацию о ее образовании и детях, а также посмотреть на фотографию женщины, которая будет вынашивать их ребенка. В клинике Феськова действует правило: суррогатная мать должна иметь хорошее психическое и физическое здоровье и родить как минимум одного ребенка. При этом нет никаких гарантий, что беременность наступит с первого раза.

Однако этот день наконец настал. День, о котором они мечтали годами и о котором думали в течение многих бессонных ночей. "Мне пришло сообщение, что наша суррогатная мать беременна! Я немедленно отправила Эрленда в магазин за шампанским, чтобы отпраздновать это событие, но на самом деле мы еще не смели радоваться, потому что на таком маленьком сроке может произойти все, что угодно. Так что мы с нетерпением ждали первых УЗИ", — говорит Дэйзи.

Дальнейшее взаимодействие пары с клиникой оказалось сложным. "Спустя три месяца сделали УЗИ, а потом началась эпидемия коронавируса", — рассказывает женщина. Из-за языкового барьера семье было сложно напрямую общаться с суррогатной матерью, кроме того для Дэйзи прямое общение оказалось эмоционально некомфортным.

Каково это — ждать ребенка, когда ты не чувствуешь его шевелений внутри и внешне твоя жизнь никак не меняется? "Я все время читала в интернете о том, что происходило на конкретной неделе беременности и насколько вырос ребенок. Мы купили детскую одежду и перевезли вещи, чтобы я могла оставаться в декретном отпуске после того, как ее привезут домой", — рассказывает Дэйзи.

Также она много читала и рассказывала Эрленду, как купать ребенка и ухаживать за ним. "Нам очень помогает и поддерживает сестра Эрленда, у которой недавно родился ребенок", — говорит Дэйзи. Она не печалится по поводу того, что не носит своего ребенка сама, так как за много лет смирилась со своим положением.

Чувство безнадежности



В конце августа пара узнала точную дату родов — крайним сроком была третья неделя сентября. "Когда коронавирус захватил мир, мы сразу же начали искать билеты на самолет на Украину. На тот момент билеты еще были в наличии, но не было никакой определенности. Мы купили билеты на прямой рейс Таллин — Харьков. Но тревога и страх были очень сильны, поскольку новые ограничения на поездки появлялись ежедневно".

К их ужасу, за две недели до даты вылета их рейс был отменен. У молодых людей началась небольшая паника, но они постарались сохранить спокойствие и нашли новые билеты. Однако все повторилось — за неделю до вылета рейс был отменен, и Украина закрыла границы для туристов. "В тот момент появилось чувство безнадежности", — признается Дэйзи.

"Тогда клиника Феськова прислала нам приглашения, благодаря которым мы, скорее всего, еще смогли бы въехать в страну. Оставалось только найти билеты на самолет до Украины. После долгих поисков мы наконец нашли рейс на Украину авиакомпании KLM с пересадкой в ​​Амстердаме, который, правда, оказался очень дорогим. Когда мы приехали на Украину и предъявили приглашения и паспорта на границе, нам предстоял еще час или даже два нервного ожидания. Когда, наконец, наши документы проверили и разрешили въехать в страну, у нас просто гора свалилась с плеч. Мы сможем увидеть нашего ребенка, наша мечта осуществится и все эти хлопоты и переживания будут вознаграждены!" — описывает Дэйзи их очередной шаг к мечте.

Первые 15 минут



Дочь Эрленда и Дэйзи родилась 17 сентября 2020 года, но из-за коронавируса родители не смогли попасть в больницу и на роды. "Мы встретились с ней впервые через несколько часов после рождения, всего на 15 минут. Поездка в больницу длилась час, и все это время я твердил себе, что я не плачу, мне не нужно плакать, все в порядке, она наконец-то с нами, в этом мире".

Для того, чтобы попасть в больницу, необходимо было надеть защитную одежду, маски и тапочки. "Когда мы поднимались по лестнице, наши сердца готовы были выпрыгнуть из груди. Нас отвели в пустую палату, куда мы должны были пойти и ждать, пока принесут ребенка. А потом появилась она — такая розовая, такая крошечная и такая милая. Она заплакала, я обняла ее и позволила заплакать себе, я просто не могла сдержать слез. Я была так счастлива! Она затихла у меня на коленях и, наконец, заснула".

Foto: Privātais arhīvs

Первая встреча с дочерью

15 минут прошли так быстро, что Дэйзи не сразу поняла, когда ей сказали, что время вышло. "Было трудно уйти и оставить ее там. На следующий день мы снова виделись всего четверть часа. Но на третий день все стало реальностью — у нас родился ребенок".

Дальше потянулись дни ожидания — пока персонал клиники вовремя оформит все необходимые украинские бумаги и зарегистрирует рождение ребенка. Это заняло около 3-4 дней.

После того, как все документы были оформлены, нужно было решить, как добраться домой из Украины. "Нам прислали водителя, который отвез нас из Харькова в Киев, где находится посольство Эстонии. Из-за коронавируса туристов очень мало, в результате чего нам удалось записаться на прием к консулу уже на следующий день, чтобы оформить для ребенка временный проездной документ", — рассказывает Дэйзи. Посольство Эстонии в Киеве всю необходимую помощь оказали очень быстро и дружелюбно.

"Когда мы начали искать билеты на самолет, чтобы вернуться домой, были удивлены тем, что на выбор было уже несколько рейсов. Купили билеты на самолет с пересадкой в ​​Минске на воскресенье, 27 сентября. С обратным вылетом проблем не было, и в три часа дня ​​27 сентября мы уже были дома".

Foto: Privātais arhīvs

Счастливая семья у себя дома 11 октября

Эрленд уже вернулся к работе, а Дэйзи привыкает к роли домохозяйки. "Не обошлось без бессонных ночей, но это, наверное, не удивительно. Ощущение, что в семье появился ребенок, — это прекрасно!".