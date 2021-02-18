"Спасибо тебе за все, что ты дала мне за эти годы. Не знаю, кем бы я стал, если бы не был твоим. Если бы ты не отвела для меня место в своем сердце и не открыла бы двери своего дома. Я тебя люблю всем сердцем! Ты самая лучшая!" Это небольшая цитата из двухстраничного письма, которое написал своей приемной маме Гунте Брувере ее сын, уехавший на работу за границу.

Это письмо — не единственное, которое жительница Кандавы Гунта хранит в ящике и своем сердце, таких много — и это не считая телефонных звонков и сообщений. Гунта подарила жизнь трем детям и воспитала еще 26 "гостевых", а в ближайшее время в ее доме появятся еще двое. Ей не нравится публичность, поэтому она пыталась избежать разговора, предлагая познакомиться с другими гостевыми семьями (audžuģimene) из Кандавы. Но после недолгих раздумий все-таки решилась побеседовать с нами — удаленно.

Как все началось?



Тогда, в конце девяностых, в законодательстве не было понятия "гостевая семья" или "гостевая мама". Это был конец 1998 года, дочери Гунты исполнилось два года, поэтому женщина еще не работала. Заведующая детским садом спросила у нее: "Гунта, не могла бы ты принять в семью еще какого-нибудь ребеночка? Ты все равно сидишь дома, какая тебе разница — трое или пятеро детей?" На тот момент у самой Гунты было трое детей — два сына и дочь. "Помню, была какая-то кампания, посвященная опекунству, но я на нее вообще не обратила внимания. Приближалось Рождество, и мы с мужем подумали — и действительно, почему бы и нет? Мы же можем! Так в нашей семье появились брат с сестрой — шести и семи лет", — рассказывает Гунта. Эти дети уже один раз находили опекунов, но обоих отдали матери, а спустя некоторое время они попали в кризисный центр, и только затем — к Гунте.