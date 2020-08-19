Из суда во взрослую жизнь: 35-летнего итальянца обязали работать

Житель Италии в течение пяти лет боролся в суде за то, чтобы родители согласились его содержать, — в 35 лет он не может найти работу, которая будет соответствовать его амбициям. Верховный суд страны принял решение освободить его отца и мать от этой обязанности, постановив, что он должен умерить свои "подростковые амбиции". Однако это дело вызвало большой отклик в обществе — на материальную поддержку родителей сейчас полагаются 65% молодых итальянцев, виня во всем сложности на рынке труда.

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Верховный суд Италии официально отказал 35-летнему жителю страны в его требовании получать финансовую поддержку от своих родителей. Об этом сообщает Daily Mail. Высшая судебная инстанция признала право пожилых людей не содержать сына, который не может найти достаточно высокооплачиваемую работу.

Молодой итальянец судился за право получать деньги от родителей в течение пяти лет — и все это время дело оборачивалось в его пользу. В первый раз суд признал, что учитель музыки, который перебивается подработками, имеет право рассчитывать на денежную помощь родителей, поскольку на 18 000 евро в год, которые он зарабатывает, жить невозможно. Суд также согласился с заявлением мужчины о том, что он имеет право на работу, соответствующую его образованию и амбициям.

После апелляции со стороны родителей мужчины суд второй инстанции уменьшил сумму, которую должны были выплачивать родители молодого человека, с 300 до 200 евро — однако не стал ставить под сомнение тот факт, что им нужно обеспечивать взрослого сына.

Но Верховный суд принял полностью противоположное решение — он признал, что родители не обязаны нести ответственность за материальное положение трудоспособного ребенка всю жизнь.

Как сказала изданию Times судья Мария Кристина Джианкола, вынесшая этот вердикт, молодым итальянцам нужно работать над тем, чтобы обрести финансовую самостоятельность, а ресурсы родителей не бесконечны. Молодому человеку было велено "умерить свои подростковые амбиции" — на суд произвел неприятное впечатление тот факт, что его поиски работы настолько затянулись и оказываются столь неэффективны.

Кроме того, молодому итальянцу поставили в пример его отца: после того, как 60-летний мужчина развелся с его матерью, он начал жить с мамой собственной — однако не стал искать у нее материальной поддержки несмотря на то, что ему пришлось закрыть свою скобяную лавку.

По статистике, в Италии почти 65% людей в возрасте от 18 до 34 лет живут как минимум с одним из родителей — эти данные приводит Times. В этом сами итальянцы винят высокий уровень безработицы. "То, что наши дети остаются дома дольше, чем их ровесники в других странах Европы, — это правда, — пишет издание Quotidiano.net. — Однако правда и в том, что рынок труда сейчас более запутанный и сложный, чем при предыдущих поколениях".

Италия не единственная из западных стран, где для представителей старшего поколения стали проблемой взрослые дети, не обеспечивающие себя самостоятельно. По данным Eurostat, в Хорватии с родителями проживает тот же процент трудоспособной молодежи, что и в Италии — в то время как в странах Скандинавии самостоятельность во взрослом возрасте не обретают 10%.

Меж тем в Великобритании, согласно исследованию 2019 года, около 50% молодых людей обращаются за материальной помощью к родителям. Как сообщало издание The Independent, согласно опросам компании Virgin Media, выросшим детям их мамы и папы помогают оплачивать счета за учебу в университете и ремонт дома — а также платят за такие простые вещи, как контактные линзы, капсулы для кофе, мобильную связь и еду для собак. При этом 47% из тех, кто признавался, что берет деньги у родителей, уверены: мамы и папы не рассчитывают, что дети вернут им потраченные деньги.

Среди 2000 опрошенных трое из пяти заявляли, что им было бы трудно сводить концы с концами без помощи родителей, пишет издание.

Несмотря на то, что, согласно исследованию, британские родители обычно надеются перестать содержать детей, когда им исполнится 20 лет, они продолжают давать им деньги и после достижения этого возраста — причем этим занимаются, как правило, матери. Однако семь из десяти опрошенных молодых людей, берущих у родителей деньги, заявили, что им неловко просить мам и пап оказать материальную помощь.